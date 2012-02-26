بزرگترین سفره هفت سین شهدا در گرگان برپا می شود

محمد علی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آموزه های ما مسلمانان که شهیدان زنده اند و نزد خدای خود روزی می خورند و باور جوانان و نوجوانان این مرز و بوم، ما را بر آن داشت همانند سایر مردم سفره ای هفت سین به شکوهی و استواری اراده مردان سفر کرده عشق و ایثار در گلزار شهدا در جنب شهدای گرانقدر پهن کنیم.

وی در بیان اهداف این اقدام گفت: هر سال شاهد برپایی سفره های کوچک و زیبای مادران و پدران و همسر و فرزندان شهدا در کنار مزار مطهر آنها هستیم، هر سال شاهد این هستیم که نوه یک شهید به همراه مادربزرگ خود که تا دیروز همسر شهید بوده است و مادر بزرگهای دیگر همانند سایر مردم ایران زمین سفره هفت سین با طراوات و زیبای خود را کنار عزیزان خود پهن می کنند و در زمان تحویل سال همدوش و همنوا با شهید خود دعای سال تحویل را زمزمه می کنند.

طالع زاری گفت: وجود یک سفره بزرگ و زیبا و در خور شان شهدا در گلزار شهدا که به عنوان مرکز فرهنگی برای آینده گان طراحی شده است.

وی افزود: توجه و علاقه مردم عادی به مقوله شهید و به خصوص گلزار شهدا ما را بر آن داشت که در یک اقدام مناسب با عده ای از جانبازان هنرمند استان اقدام به طراحی سفره زیبا در کنار مزار مطهر شهدا کنیم تا ضمن ارج گذاشتن به مقام شهدا ، محلی باشد که محل تجمع علاقمندان و دلسوزان نظام و به خصوص جوانان و نوجوانان قرار گیرد.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.