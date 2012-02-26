عبد ربه 2 ماه مهلت دارد/ جزئیات نقش خطرناک سفیر آمریکا در صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "منیر الماوری" یک تحلیلگر یمنی گفت: "جرالد وایرستان" سفیر آمریکا در یمن در راستای حمایت از خاندان عبدالله صالح و شکست انقلاب مردم یمن تلاش می کند.

وی افزود: با خروج عبدالله صالح از گردونه قدرت، مشکل یمن حل نخواهد شد، زیرا عوامل وی همچنان در قدرت حضور دارند و مردم یمن بیش از دو ماه به رئیس جمهوری جدید مهلت نمی دهند.

این تحلیلگر یمنی خاطر نشان کرد: بدنه ارتش از بالا تا پایین باید دچار بازنگری اساسی شود، زیرا خاندان حاکم آن را تحت کنترل خود دارند.