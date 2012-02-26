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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۹

تحلیلگر یمنی:

عبد ربه 2 ماه مهلت دارد/ جزئیات نقش خطرناک سفیر آمریکا در صنعا

عبد ربه 2 ماه مهلت دارد/ جزئیات نقش خطرناک سفیر آمریکا در صنعا

یکی از تحلیلگران یمنی با کم اهمیت خواندن تغییرات جدید در کشورش از نقش مخرب سفیر آمریکا در صنعا و تلاشهای وی برای به شکست کشاندن انقلاب مردم یمن پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "منیر الماوری" یک تحلیلگر یمنی گفت: "جرالد وایرستان" سفیر آمریکا در یمن در راستای حمایت از خاندان عبدالله صالح و شکست انقلاب مردم یمن تلاش می کند.

وی افزود: با خروج عبدالله صالح از گردونه قدرت، مشکل یمن حل نخواهد شد، زیرا عوامل وی همچنان در قدرت حضور دارند و مردم یمن بیش از دو ماه به رئیس جمهوری جدید مهلت نمی دهند.

این تحلیلگر یمنی خاطر نشان کرد: بدنه ارتش از بالا تا پایین باید دچار بازنگری اساسی شود، زیرا خاندان حاکم آن را تحت کنترل خود دارند.

کد مطلب 1544491

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