نخستین پالایشگاه بومی میعانات در فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور استاندار فارس در امور نفت و گاز از ارائه پیشنهاد ساخت نخستین پالایشگاه بومی میعانات در فارس خبر داد.

حسین حاجیان در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به تشکیل کنسرسیوم سرمایه گذاری در حوزه نفت برای نخستین بار در استان فارس، از ارسال نامه پیشنهاد ساخت نخستین پالایشگاه بومی میعانات در فارس با ظرفیت 120 هزار بشکه و موافقت کلی وزارت نفت با این پیشنهاد خبر داد.

وی با تاکید بر فعال شدن همه ارکان استان برای بهره گیری از حداکثر ظرفیتهای موجود در استان برای پیشبرد توسعه مبتنی بر نفت و گاز، اظهار داشت: تهیه طرح امکان سنجی طرح های پتروشیمی استان فارس در دستور کار مدیریت استان قرار دارد که در این راستا، دانشگاه شیراز مسئول پیگیری موضوع شد که به نتایج خوبی رسیده است.

مشاور استاندار فارس در امور نفت و گاز با بیان اینکه برای نخستین بار در شرکت توسعه صنایع پتروشیمی ایران، اتاقی به نام فارس شکل گرفته که برای توسعه فارس برنامه ریزی می کند، گفت: ظرفیت فوق العاده فارس در زمینه نفت و گاز موجب شد تا مدیریت استان در پی راه اندازی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و صنایع شیمیایی باشد که به زودی به نتیجه خواهد رسید.

حاجیان افزود: برای بهره گیری بهتر از ظرفیت نیروی انسانی وزارت نفت در استان، مدیران این وزارتخانه در استان فارس به عنوان مشاوران استاندار و مدیران ارشد استان تعیین شده اند.

بررسی آمادگی فرمانداریهای فارس برای برگزاری انتخابات

آخرین وضعیت تجهیز حوزه های انتخابیه استان فارس با دستگاه های ارتباطی و آمادگی فرمانداریهای استان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس و رئیس ستاد انتخابات استان فارس، بررسی شد.

در این جلسه که با حضور مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری فارس و رئیس کمیتهIT انتخابات استان و مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس به وسیله ویدئو کنفرانس برگزار شد، فرمانداران استان فارس آخرین وضعیت شعبه های حوزه انتخابیه خود را شرح داده و نقاط قوت و ضعف خود را مطرح کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در این جلسه تعیین نمایندگان فرماندار و اعضای هیئتهای اجرایی حوزه های انتخابیه و وضعیت زیرساختهای برگزاری انتخابات مکانیزه در شهرستانها را با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار داد.

کمال فیروزآبادی در این ارتباط ویدئویی با تاکید بر اهمیت فراهم شدن تمام شرایط سخت افزاری و نرم افزاری برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پیگیری همه جانبه فرمانداران و کارشناسان برگزاری انتخابات برای رفع نواقص باقیمانده را خواستار شد.