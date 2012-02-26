چادر ثبت نام اهدای عضو در گنبدکاووس دائر شد/ مهرورزی از نوع گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، این چادر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و بیمارستان مسیح دانشوری در گنبد کاووس دایر شد.

رحیم جعفری سفیر دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 700 نفر از شهروندان گنبدی برای اهدای عضو در این چادر ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه این چادر تا پایان سال جاری برپاست، خواستار همکاری بیشتر شهرداری و شورای شهر شد.

وی عنوان کرد: کارت ثبت نام کنندگان شش ماه بعد به آدرسی که در فرم داده اند، ارسال می شود.

چادر ثبت نام اهدای عضو در خیابان طالقانی شرقی جنب دادگاه و نبش خیابان ولیعصر جنوبی دائر است.

برپایی این چادر در استان گلستان، مهرورزی گلستانیها در کمک به همنوعان را نمایان می سازد.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.