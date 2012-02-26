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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۴

ولید المعلم:

حضور گسترده سوریها در همه پرسی/ غربی ها سوریه را رها کنند

حضور گسترده سوریها در همه پرسی/ غربی ها سوریه را رها کنند

وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به حضور گسترده مردم در همه پرسی قانون اساسی، از کشورهای توطئه گر غربی خواست در امور داخلی سوریه دخالت نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "ولید المعلم" گفت : کشورهای غربی بهتر است سوریه را به حال خود رها کنند و به مشکلات داخلی خود بپردازند.

وزیر امور خارجه سوریه افزود: قانون اساسی جدید، سوریه را وارد فاز جدید می کند و امروز برای مردم سوریه روزی تاریخی به شمار می رود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به منافع مردم سوریه اظهار داشت : حضور گسترده مردمی در همه پرسی قانون اساسی سوریه نشانه هوشیاری آنهاست.

شایان ذکر است مردم سوریه امروز در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کردند.

کد مطلب 1544499

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