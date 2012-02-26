حضور گسترده سوریها در همه پرسی/ غربی ها سوریه را رها کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "ولید المعلم" گفت : کشورهای غربی بهتر است سوریه را به حال خود رها کنند و به مشکلات داخلی خود بپردازند.

وزیر امور خارجه سوریه افزود: قانون اساسی جدید، سوریه را وارد فاز جدید می کند و امروز برای مردم سوریه روزی تاریخی به شمار می رود.



وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به منافع مردم سوریه اظهار داشت : حضور گسترده مردمی در همه پرسی قانون اساسی سوریه نشانه هوشیاری آنهاست.

شایان ذکر است مردم سوریه امروز در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کردند.