برگزاری دوره های آموزشی عوامل اجرائی انتخابات ملارد/ روابط عمومیها با خلاقیت و سعه صدر عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره های آموزشی، توجیهی نمایندگان فرماندار و اعضای شعب اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دو بخش مرکزی و صفادشت برگزار شد که در این جلسات رئیس ستاد انتخابات شهرستان ملارد اظهار داشت: انتخابات باید مطابق با معیارهای انتخاب برتر و حضور حداکثری طبق منویات رهبر معظم انقلاب برگزار شود.

ناصر بورد در ادامه به مطالعه دقیق جزوه آموزشی توسط اشخاص حاضر در جلسه، تعامل و همکاری با ناظرین، بازرسان و نماینده فرماندار، دقت در انجام امور محوله و همچنین حضور به موقع در محل شعب اخذ رای تاکید کرد.

اعضای هیئتهای اجرایی، بازرسی و نظارت ملارد آماده اجرای انتخابات باشکوه

ستاد انتخابات شهرستان ملارد با برگزاری جلسات ویژه آموزشی، گروه های مختلف خدمت گزار مردم در پای صندوق رای را آماده اجرای با شکوه انتخابات 12 اسفند کرد. اعضای هیئت های اجرایی، بازرسی و نظارت هر یک در جلسه جداگانه ای به مرور نکات و هماهنگی بیشتر برگزاری انتخابات پرداختند.



این دوره های آموزشی که به صورت کارگاهی در سالن شهید طحانی و سالن شورای شهر صفادشت برگزار می شود، کاربران یارانه، اعضای شعب، نمایندگان فرماندار، بازرسین و نظاز با نحوه برگزاری مراحل مختلف و وظایف شان در این رابطه آشنا می شوند.

روابط عمومیها با خلاقیت و سعه صدر عمل کنند



جلسه شورای روابط عمومی های شهرستان ملارد و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات این شهرستان با حضور اعضاء این شورا و به ریاست معاونت اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری ملارد در محل سالن جلسات این فرمانداری تشکیل شد که در آن فاضل اکبری طارمی در سخنرانی گفت: روابط عمومی نماد ضعف و قدرت اجرای هرگونه تصمیم و برنامه در سازمان مربوط به خویش است و همچنین اهمیت تبلیغات امروزه بر کسی پوشیده نیست که این مهم هم، در حوزه روابط عمومی تعریف شده است.

وی اضافه کرد: با برقراری ارتباط و تبلیغات صحیح است که این انتخابات را به شور و شعور می رساند، ویژگی شما مسئولان روابط عمومی، سعه صدر و ظرفیت بالا و خلاقیت است، ویژگی دوم ، شایسته بودن و شادی در رفتار است و در این زمینه هر حرکت مثبت را باید به تصویر کشید.

مسابقات ادارات و کارخانه های صفادشت در جام دهه فجر فوتسال صفادشت

مسابقات فوتسال جام دهه فجر ادارات و کارخانه های صفادشت در سالن شماره یک شهدای شهر صفادشت در حال برگزاری است.

در این دوره از مسابقات تیمهای شهرداری صفادشت، فرهنگسرای بعثت، هنرستان کار و دانش دارالفنون، هیئت امنای شهرک صنعتی و شرکت های تولیدی فرنام بسپار، دانا بسپار، سبلان سوله کاران، گستران قالب های صنعتی، سمیه و ایران ناژو حضور دارند.