به گزارش خبرنگار مهر رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر در برنامه تلویزیون فصل حضور با بیان اینکه فصل انتخابات به لحاظ رسانه‌ای گل کار سیاسی و رسانه ای است گفت: در این فضا نشاط سیاسی در جامعه بالا می رود و رجوع مردم به رسانه ها بیشتر می شود تا مردم بدینوسیله بتوانند تحلیل ها و نقدهای نامزدهای انتخابات را بشنوند و اخبار روزرا در رابطه با انتخابات پیگیری کنند.

مقدسی با بیان اینکه فصل انتخابات فرصت متفاوتی برای رسانه‌ها است گفت: کار رسانه‌ها در پروسه انتخابات سنگین است. علاوه بر این فصل انتخابات نقطه عطفی است که مردم به رسانه ها رجوع و اقبال بیشتری دارند.

در ادامه مرتضی حیدری مجری این برنامه سئوالی را در این رابطه که دو نقش رسانه ها در فرصت انتخاباتی برای اطلاع رسانی و افزایش مخاطب ها در این زمان چگونه تعریف می شود، طرح کرد.

ساسان والی زاده سرپرست خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سئوال گفت: رسانه ها وظایف مهمی را بر عهده دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از: اطلاع رسانی، ایجاد معرفت و دانایی، شورآفرینی، روشنگری معطوف به بصیرت و نمایش حضور مردم در انتخابات ، رسانه ها در ایام انتخابات می توانند در یک رقابت سالم اعتماد مردم را جلب کنند.

مقدسی نیز همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مجری برنامه در رابطه با اینکه آیا رسانه ها در فضای آرمانی مورد نظر ما عمل می کنند یا خیر، گفت: در انتخابات فضای ویژه ای وجود دارد، فضایی که امروز رسانه ها در آن قرار دارند با فضای آرمانی که دوست ما فرمودند فاصله ای ندارد.

وی افزود: مسئله مهم برای ما عمق دادن به انتخابات است، اصل مشارکت مردم و دعوت مردم به حضور در صحنه انتخابات برای رسانه ها بر هر چیزی مقدم است.

در ادامه مجری برنامه خطاب به مدیرعامل خبرگزاری مهر گفت: آیا این انگیزه در رسانه های ما به حدی قوی است که بتوانند از سایر انتفاع ها چشم پوشیده و بر اساس وظایف ملی خود عمل کنند؟

مقدسی در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: بنده احساس می کنم اهالی رسانه قشر فرهیخته و نخبه جامعه هستند و به فصل انتخابات فراتر از یک شغل نگاه می کنند و خود را گره خورده با مردم جامعه می بینند.

وی افزود: اهالی رسانه در فصل انتخابات وظیفه سنگینی را بر عهده دارندو تمام انرژی خود را بکار می برند تا انتخابات به بهترین وجه برگزار شود.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با بیان اینکه فضای انتخاباتی و رقابتی زمینه فعالیت های سیاسی را خود به خود افزایش می دهد گفت: این موضوع باعث تحرک رسانه ها می شود.

مقدسی ادامه داد: دوستان ما برای دسترسی به تمامی نامزدها و پوشش برنامه های انتخاباتی آنها بسیار تلاش می کنند و فکر می کنم انگیزه ها در این دوران برای فعالیت قوی تر است.

در ادامه سرپرست خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سئوال که در فضای انتخابات برخی رسانه ها به دنبال سفیدنمایی کامل و برخی بدنبال سیاه نمایی عملکردها هستند، رسانه واقعی چگونه می تواند نقطه تعادلی را برای انعکاس شفاف و واقعی وضعیت کشور پیدا کند گفت: رهبری چند ماه پیش فرمودند رسانه ها نباید به سیاه نمایی صرف یا سفید نمایی صرف رو بیاورند. به نظر من انتخابات یعنی تقابل و رقابت برنامه ها، رسانه ها باید مستقل عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه گرایش رسانه ها به طرف حزب یا جناح خاص در واقع نقطه سقوط آنان است، تصریح کرد: عموم خبرنگاران و روزنامه نگاران ما اصول حرفه ای را که بخشی از آداب اجتماعی و اخلاق اسلامی آنان است رعایت می کنند. اگر اشکالی وجود دارد به این دلیل است که سیاسیون ما اردوی خود را در زمین رسانه ها برپا کرده اند و در صورتی که سیاسیون به زمین خود بازگردند مشکل ما حل می شود.

مدیرعامل خبرگزاری مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه مقدار از اخباری که منتشر می کنید تولیدی خبرگزاری خودتان است ، گفت: وظیفه اولیه و ذاتی خبرگزاری ها تولید خبر است.

وی افزود: سایت های خبری که با تعداد 4 یا 5 نفر خبرنگار کار می کنند فعالیت اصلی شان جمع آوری اخبار از خبرگزاری ها است اما در فضای کاری ما تولید خبر اصل است که با رجوع به نامزدهای انتخاباتی و مسئولان صورت می گیرد.

مقدسی در پاسخ به این سئوال که شما به سراغ نامزدهای انتخاباتی می روید یا آنها به سراغ شما می آیند، گفت: در ایام انتخابات مشتری ما زیاده شده ، همچنین رجوع اهالی سیاست و نامزدهای انتخاباتی به خبرگزاری ها افزایش یافته یافته است.

وی افزود: اگر در طول سال خبرنگاران باید بدنبال سیاسیون بگردند در فصل انتخابات به خبرگزاری ها رجوع می کنند.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه در فضای بعد از انتخابات فاصله سیاسیون با خبرگزاری ها به دلیل مشغله کاری زیاد افزایش می یابد گفت: رسالت رسانه ها در این زمان سنگین تر می شود زیرا باید از طرف مردم شعارهای نامزدها را با عملکرد آنها تطبیق دهند ؛ این کار باعث می شود نامزدها در آینده شعارهای واقعی تری را انتخاب کنند.

سرپرست خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این سئوال که برخی منابع خبری سست است و مورد استفاده خبرگزاری ها قرار می گیرد ادامه داد: در سالیان اخیر تعداد رسانه ها افزایش یافته اما به همان اندازه ما افراد حرفه ای و رسانه ای در اختیار نداریم.

وی افزود: برای بنده نیز بارها پیش آمده که اخبار مهمی به نقل از منبع آگاه منتشر کنم اما تا زمانی که این اخبار بوسیله منابع رسمی تایید نشده است از انتشار آن خودداری کرده ام.

مدیرعامل خبرگزاری مهر هم در این رابطه گفت: منبع آگاه کسی است که می خواهد هزینه خبر را به دوش رسانه بیاندازد.

در ادامه رضا مقدسی در خصوص اخلاق رسانه ای گفت: اخلاق رسانه ای رعایت اصول حرفه ای است و در واقع همان قواعدی است که ما در کار رسانه به آن قائل هستیم. به عنوان مثال ذکر منبع خبر ، رعایت حدود شخصی افراد موضوعات اخلاقی است که جزو اصول حرفه ای ما است.

وی افزود: تخریب نامزدها به جای بررسی برنامه آنها بی اخلاقی انتخاباتی است که گاهی متاسفانه رسانه ها ابزار این تخریب ها هستند.

مدیرعامل خبرگزاری مهر با بیان اینکه گاهی بیان حرفهایی که نباید بیان شود نیز بی اخلاقی است، افزود: دعوت مردم به حضور در انتخابات وظیفه رسانه ها است اما متاسفانه طی روزهای اخیر برخی روزنامه ها با تعمد خاصی اخبار انتخابات را منعکس نمی کنند این سکوت عمدی بی اخلاقی است.

مقدسی اظهار داشت: فهم سیاسی پیرمرد یا پیرزنی که در نقاط دورافتاده پای صندوق های رای حاضر شده و در انتخابات شرکت می کند بالاتر از برخی سیاسیون ما است.

وی با اشاره به تشویق اپوزیسیون های خارج نشین به عدم حضور مردم در انتخابات گفت: این اپوزیسیون ها گاهی حرفها و تعابیری را به کار می برند که انسان به عقل آنها شک می کند. یکی از آنها چند روز پیش گفته بود اگر مردم در انتخابات شرکت کنند تهدید به حمله به ایران افزایش خواهد یافت یا یک عده ناقص العقل تهدید می کنند و می گویند مردم دنده عقب حرکت کنند یا وسایل برقی خود را روشن کنند.

مقدسی تاکید کرد: ملت ایران هیچگاه عقل خود را دست این افراد نمی دهد و شرکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن علیرغم تبلیغات گسترده غرب و مشکلات اقتصادی موجود نشان دهنده همین امر است.

سرپرست خبرگزاری ایسنا نیز در رابطه با اخلاق رسانه ای خاطرنشان کرد: رهبری در سال گذشته در درس خارج فقه خود بحث تهمت‌ها را به وبلاگ‌ها و سایت ها تعمیم دادند . ما از علما خواهش می کنیم که به بحث فقه در رسانه بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه اخلاق در رسانه گمشده رسانه هاست گفت: یک مصداق بداخلاقی رسانه ای سکوت برخی رسانه ها در فضای انتخاباتی است. که این امر نادیده گرفتن مشارکت و حضور مردم است.