اخبار کوتاه استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی آشنایی با بهداشت شیر در بوئین زهرا برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوئین زهرا در این باره گفت: کارگاه آموزشی آشنایی با بهداشت شیر و فرآورده های لبنی و جایگاه دام ویژه زنان روستایی در این شهرستان برگزار شد.

مرتضی شعبان نژاد افزود: در این کارگاه آموزشی که 50 نفر از زنان روستایی شرکت داشتند در خصوص عوامل موثر در کاهش بار میکروبی شیر، احداث جایگاه دام، بیماریهای ناشی از عدم رعایت بهداشت و روشهای مقابله با آن، اصول بهداشت شیردوشی، جمع آوری، نگهداری و انتقال شیرآخرین یافته های علمی به شرکت کنندگان ارائه شد.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه بیشتر مسائل مربوط به شیر و فرآورده های آن توسط زنان روستایی انجام می شود برگزاری این کارگاهها باعث افزایش دانش علمی و عملی زنان روستایی شده و در کاهش بار میکروبی شیر موثر است.

آغاز مبارزه با شب پره گوجه فرنگی در البرز

عملیات مبارزه با شب پره گوجه فرنگی در شهرستان البرز آغاز شد.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت‌: عملیات مبارزه با شب پره گوجه فرنگی در شهرستان البرز آغاز شده است.

کورش کشاورز افزود: برای ردیابی آفت مینوز برگ گوجه فرنگی که از جدی ترین و مهم ترین آفات گوجه فرنگی محسوب می شود از شهریور ماه امسال در گلخانه های موجود در منطقه، دو گلخانه گوجه فرنگی در سطح 9 هزار مترمربع انتخاب و مورد ردیابی قرار گرفت.

وی بیان کرد: با نصب تله و ردیابی شش ماهه، قبل از وقوع زیان اقتصادی، مبارزه با این آفت زیر نظر کارشناسان حفظ نباتات مدیریت، سازمان و پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی در سطح چهار هزار مترمربع آغاز شده است.

کشاورز گفت: این آفت تازه شناسایی شده و هنوز کشاورزان از نحوه خسارت و روش های کنترل آن اطلاع ندارند لذا این مدیریت در نظر دارد با هماهنگی مدیریت حفظ نباتات و مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین کلاس های ترویجی و آموزشی به میزان مورد نیاز را همراه با توزیع نشریات آموزشی جهت اطلاع بهره برداران هدف برگزار کند.

برپایی یادمان استاد بنان در آبیک

یادمان استاد غلام حسین بنان در آبیک برگزار شد.

یادمان استاد غلام حسین بنان از سوی کانون موسیقی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبیک برگزار شد.

استاد آواز ایران در یادمان استاد بنان در سالن آمفی تئاتر شهید آوینی مجتمع فرهنگی و هنری باران شهرستان آبیک، آینده موسیقی سنتی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همانطور که آفتاب برای تابیدن، باران برای باریدن وگل برای روییدن شرط قائل نیستند برای عرضه هنر موسیقی نیز نباید شرط قائل شد.

ناصر مجرد ایرانی، استاد غلام حسین بنان را شخصیتی والا، مردم دار، پاک طینت، خوش صدا و دارای صفات عالیه انسانی دانست و افزود: اگر استاد در زمینه پیشرفت موسیقی سنتی درخواستی می کرد هیچ گاه پاسخ منفی نمی شنید چرا که همه عاشق موسیقی ایرانی و مطیع استاد بنان بودند.

این شاگرد استاد بنان با بیان این مطلب که بنان 451 اثر موسیقیایی خلق کرد یادآورشد: متاسفانه به دلیل کم کاری و کم توجهی، مردم فقط چهار الی پنج اثر استاد را می شناسند.

استاد مجرد ایرانی بیان کرد: استاد بنان معتقد بود که به هرکس که می خواهد در زمینه موسیقی فعالیت کند باید آموزش داد گرچه به طور رایگان باشد.

وی در خصوص راز ماندگاری استاد بنان گفت: این استاد برجسته کشور با وسواس، حساسیت و دقت شعر و آهنگ را انتخاب می کرد گرچه پیشنهاد زیادی داشت ولی معتقد بود که اثر باید متناسب با صدایش باشد.

این استاد آواز ایران با اشاره به عمر 150 ساله موسیقی مدون سنتی بیان کرد: چهره های بسیار شاخصی در زمینه موسیقی سنتی درخشیده اند که به نوبه خود در پیشبرد اهداف و برنامه های موسیقیایی نقش به سزایی ایفا کرده اند.

استاد مجرد ایرانی، جواد بدیع زاده، درویش خان، عبدالعلی خان برازنده، علی اکبر شهنازخان، رضا محجوبی، ابوالحسن خان صبا، علی اکبر خان شیدا و میرزا عبدالله خان را از چهره های شاخص هنر موسیقی سنتی از سال 1222 برشمرد و افزود: حسین کسایی، همایون خرم، ناصر مسعودی، نادرگلچین، امین الله رشیدی، عباس تهرانی و جلال ذوالفنون ازچهره های معاصر موسیقی هستند که آثار بی نظیری را خلق کرده اند.

وی در خصوص تفاوت تصنیف و ترانه گفت: هرگاه غزل، قصیده و دوبیتی از شعرا را انتخاب و روی آن آهنگ ساخته شود تصنیف است ولی اگر آهنگی ساخته شود و شعری برای آن آهنگ سراییده شود ترانه محسوب می شود.

در ادامه این مراسم گروه کنسرت موسیقی مهر به سرپرستی آرش مشهودی و خوانندگی جواد بابایی در دستگاه شور چند تصنیف به ویژه تصنیف دخترک فال بین استاد بنان را اجرا کردند.

استاد ناصر مجرد ایرانی که در این یادمان، قطعاتی از آثار استاد بنان را اجرا کرد 18 عنوان کتاب در زمینه های روان شناسی، ادبیات فارسی، مسائل خانوادگی، صحیح نوشتن و صحیح خواندن کلمات و نیز موسیقی تالیف کرده و650 عنوان کتاب به عنوان ناشر چاپ کرده است.

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