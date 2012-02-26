حکم ریاست فرهاد دانشجو ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر متن حکم ریاست فرهاد دانشجو که از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است به این شرح است:

"جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو

سلام علیکم

بنا به پیشنهاد هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی و رای اکثریت قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 705 مورخه1390/10/27 و طبق مصوبه "الحاق یک تبصره جدید به بند ه ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی"جلسه 707 مورخ 1390/11/25 شورای عای انقلاب فرهنگی و در اجرای نامه شماره 90/14577/دش مورخ 1390/12/7 رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تفویض در صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و نیز تجارب ارزنده شما در مدیریت دانشگاهی و امور آموزش عالی به موجب این حکم جنابعالی به مدت چهار سال به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.

امیدوارم با جلب مشارکت اساتید،دانشجویان و کارکنان خدوم ان دانشگاه و بهره مندی از تجارب ارزشمند آنان،در تحقق هر چه بیشتر پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه در امور علمی و فرهنگی موفق و موید باشید.تعالی معنوی،علمی،فرهنگی و گسترش امر آموزش و پژوهش مبتنی بر سند چشم انداز و سیاست های کلی مظام با اهتمام به حفظ بیت المال ،صرفه جویی در هزینه های غیرضروری و تقویت انضباط مالی و اداری،آموزش و پژوهشی مورد انتظار است.

امید است تحت مدیریت انقلابی و هوشمندانه جنابعالی ،دانش آموختگان مومن،متعهد و عالم در تراز جامعه اسلامی پرورش یابد.

کامران دانشجو

وزیر علوم،تحقیقات و فناوری"

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر متن این حکم را تایید کرد.

