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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

از سوی وزیر علوم؛

حکم ریاست فرهاد دانشجو ابلاغ شد

حکم ریاست فرهاد دانشجو ابلاغ شد

وزیر علومٰ تحقیقات و فناوری امشب در جلسه هیئت دولت به نیابت از رئیس جمهور حکم ریاست فرهاد دانشجو را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن حکم ریاست فرهاد دانشجو که از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است به این شرح است:

"جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو
سلام علیکم
 
بنا به پیشنهاد هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی و رای اکثریت قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 705 مورخه1390/10/27 و طبق مصوبه "الحاق یک تبصره جدید به بند ه  ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی"جلسه 707 مورخ 1390/11/25 شورای عای انقلاب فرهنگی و در اجرای نامه شماره 90/14577/دش مورخ 1390/12/7 رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تفویض در صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و نیز تجارب ارزنده شما در مدیریت دانشگاهی و امور آموزش عالی به موجب این حکم جنابعالی به مدت چهار سال به ریاست  دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.
 
امیدوارم با جلب مشارکت اساتید،دانشجویان و کارکنان خدوم ان دانشگاه و بهره مندی از تجارب ارزشمند آنان،در تحقق هر چه بیشتر پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه در امور علمی و فرهنگی موفق و موید باشید.تعالی معنوی،علمی،فرهنگی و گسترش امر آموزش و پژوهش مبتنی بر سند چشم انداز و سیاست های کلی مظام با اهتمام به حفظ بیت المال ،صرفه جویی در هزینه های غیرضروری و تقویت انضباط مالی و اداری،آموزش و پژوهشی مورد انتظار است.
 
امید است تحت مدیریت انقلابی و هوشمندانه جنابعالی ،دانش آموختگان مومن،متعهد و عالم در تراز جامعه اسلامی پرورش یابد.
 
کامران دانشجو
وزیر علوم،تحقیقات و فناوری"
 
فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر متن این حکم را تایید کرد.
 
کد مطلب 1544505

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