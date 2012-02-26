دانشگاه موتور محرکه جامعه در ایجاد بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علمشاهی عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاهای استان اردبیل افزود: دانشگاه در ارتقای سطح فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقشی ارزنده ای دارد و باید از این ظرفیت در عرصه های انتخاباتی بهره گرفت.

وی با اشاره به نقش روحانیان و دانشگاهیان به جای احزاب تا دهه 70 در ایران اضافه کرد: در این راستا سلامت انتخابات با حضور دانشگاه و دانشجویان فعال باید تبیین و راهبردی شود.

علمشاهی اصل مشارکت و برنامه ریزی بر اساس آن، تبیین اهمیت فرهنگی مجلس و ارتقا سطح دانش نمایندگان را به جای انحصارهای رقابت یکسویه، ایجاد ناامیدی، ناامنی و نارضایتی مقوله های قابل توجه در فضای انتخاباتی برشمرد.

وی تصریح کرد: انتظار می رود دانشگاه در برابر انگیزه های مختلف و رفتارهای در خور مردم، وضع قوانین مهم و پیشرفتهای چشمگیر در کشور را رقم بزند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین با اشاره به نقش دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر استان اردبیل یادآور شد: این دانشگاه می تواند با تبیین شرایط انتخابات در دانشگاهها به حضور حداکثری در این عرصه کمک کند.

گشایش نمایشگاه "سرزمین بی غروب"

در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس "سرزمین بی غروب" با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس در نمایشگاه دایمی دانشگاه افتتاح شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از ایجاد این نمایشگاه را آشنایی دانشجویان با ارزشهای انقلاب اسلامی برشمرد و از مقاومت و ایثار دوران دفاع مقدس به عنوان الگویی برای جهانیان یاد کرد.

مسعود گنجی عنوان کرد: دستیابی به پیشرفت و توسعه کشور در عرصه های مختلف در سایه شجاعت، نقش آفرینی و فداکاریهای مردم بوده و بستر و فضای کنونی جامعه با این بهای سنگین فراهم شده است.

در این نمایشگاه از دانشجویان علاقمند به حضور در اردوی راهیان نور که اسفند هر سال برگزار می شود و امسال نیز از تاریخ 18 تا 24 اسفند توسط بسیج دانشجویی بر گزار خواهد شد، ثبت نام می شود.