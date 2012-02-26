متن تفویض امضای حکم رئیس دانشگاه آزاد به وزیر علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی انتصاب رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی را به وزیرعلوم تحقیقات و فناوری تفویض کرد که متن آن به این شرح است:



"بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر کامران دانشجو

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

پیرو مصوبه الحاق یک تبصره جدید به بند د ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه شماره 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. بدینوسیله صدور حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به جنابعالی تفویض می‌شود."

محمود احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مهر، دقایقی پیش دکتر کامران دانشجوبه نیابت از ریاست جمهوری و بر اساس مصوبه افزوده شده به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، این حکم را امضا کرد.