مردم در انتخاب فرد اصلح هوشیار باشند/ تمهیدات لازم برای استقبال از بهار در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهرداری قدس از ساماندهی نواحی چهارگانه خدمات شهری برای انجام ماموریتهای محوله از سوی کمیته امحا خبر داد و با اشاره به اینکه مهمترین رسالت نماینده مجلس شورای اسلامی امر قانونگذاری است، اظهار داشت: از نامزدهای مجلس و ستادهای انتخاباتی آنها انتظار می رود که خود قبل از دیگران پایبند به قانون بوده و همواره موارد تعریف شده در این زمینه را رعایت کنند.



این مسئول همچنین از راه اندازی کمیته های امحاء آثار و تخلفات انتخاباتی در فرمانداری شهرستان قدس برای تذکر و برخورد با متخلفان خبر داد و اعلام کرد: بر اساس قوانین این کمیته با ستادها و افرادی که در مهلت تعیین شده برای تبلیغات نامزدهای مورد علاقه خود، مقررات را نادیده بگیرند طبق قانون برخورد لازم صورت می گیرد که در این راستا نواحی چهار گانه خدمات شهری شهرداری قدس برای پیشگیری از تبلیغات احتمالی غیر قانونی و امحاء آن در تمام سطوح شهر ساماندهی شده است.

حضور پرشور مردم در انتخابات ضروری است



رئیس شورای اسلامی شهرقدس در چهارصد و نوزدهمین جلسات شورای اسلامی شهر گفت: باید با استفاده از ظرفیتهایی که در مراسمات مختلف به وجود می آید، ضرورت حضور حداکثری مردم در انتخابات تبیین شود.



فریدون طالبی با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با تبیین نقش اساسی مردم در کشور، در روز 12 اسفند مردم در پای صندوق های رای حاضر شده و دشمنان اسلام را مایوس می کنند.



مردم در انتخاب فرد اصلح هوشیار باشند



نائب رئیس شورای اسلامی شهرقدس با بیان اینکه باید در انتخاب فرد اصلح دقت شود، بیان داشت: به دنبال کسی باشیم که خیری برای جامعه داشته باشد.



علی عمو عابدینی با اشاره به ضرورت عاقل، عالم و با تجربه بودن کاندیدای انتخابی، گفت: فرد اصلح باید خیرخواه مردم و با تقوا باشد. وی با بیان اینکه در انتخاب فرد اصلح باید هوشیار باشیم، اعلام کرد: هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود در زندگی انسان‌ها تاثیرگذار است. کمک به مردم برای شناخت کاندیدای اصلح ضروری است.



باید دیگران را برای شرکت در انتخابات تشویق کنیم



رئیس کمیسیون فرهنگ شورای اسلامی شهرقدس گفت: برای تعیین سرنوشت آینده سیاسی کشور همه ما موظفیم رای بدهیم و دیگران را شرکت در انتخابات تشویق کنیم تا در پای صندوقهای رای حضور فعال داشته باشند.

حسینعلی مقدم بر ضرورت حضور حداکثری مردم را یادآورشد و اظهارداشت: همه ما موظفیم در انتخابات شرکت کنیم و به فرد مورد نظر خود رای دهیم و دیگران را نیز به شرکت در انتخابات تشویق کنیم تا در پای صندوقهای رای حضوری فعال داشته باشند زیرا مشارکت حداکثری مردم نشانه حمایت ملت بزرگ ایران از رهبری و پایبندی آنان به ارزشهای والای انقلاب اسلامی است.

تهمیدات لازم برای استقبال از بهار



رئیس شورای اسلامی شهرقدس گفت: با برنامه‌ریزیهای اساسی تمامی تمهیدات لازم برای استقبال از بهار اندیشیده شده است.



فریدون طالبی عنوان کرد: امسال درصدد هستیم تا اقدامات مفیدی در راستای پاکیزگی شهر و رفت و روب خیابانها در آستانه سال نو انجام خواهد شد که در این راستا با به کارگیری نیروهای خدماتی بیشتر سعی خواهد شد تا چهره شهر نیز نو شده و مردم به خوبی آمدن فصل بهار را لمس کنند.

کیوسک های روزنامه از سیطره واسطه گران خارج می شود



مسئول واحد اصناف شهرداری قدس گفت: بر اساس قانون، اصل واگذاری کیوسکهای سطح شهر فقط برای ارائه مطبوعات و نشریات و همچنین فروش گل دربرخی از خیابانهای خاص است که متاسفانه عده ای بعد از طی مراحل قانونی و اداری و پس از دریافت مجوز کیوسک، آنها را با قیمت های چندین برابر به افراد دیگر اجاره می دهند و همین امر موجب شده تا مسئولان این کیوسکها اقدام به فروش اجناس غیر از مطبوعات، نشریات و گل نمایند که این اقدام موجب برهم زدن سیمای ظاهری شهر شده است.

علی رویتوند غیاثوند از ممنوعیت خرید و فروش و یا نقل و انتقال کیوسکهای روزنامه سطح شهر خبر داد و گفت: در جلسه ای که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، مقرر شد که خرید و فروش و یا اجاره کیوسکها به طور کلی ممنوع شود.

انتخابات نمایش اقتدار و مشارکت ملی است



رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهرقدس اظهار داشت: انتخابات نمایش اقتدار و مشارکت ملی با حضور آگاهانه در صندوق‌های رأی است.



زهرا حسینی ادامه داد: یکی از مؤلفه‌هایی که انقلاب اسلامی در ابتدای شکل‌گیری، پیروزی و پس از پیروزی به آن عقیده داشت حضور مردم در صحنه‌های انقلابی بود.



شور حال انتخاباتی در شهرستان قدس



همزمان با آغاز زمان قانونی تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها درشهرقدس اقلام تبلیغاتی خود را در میادین، معابر و خیابان های پررفت و آمد شهر توزیع می کنند و برخی از هواداران و اعضای ستادهای انتخابی کاندیداها نیز با حضور در کنار خیابانها به توزیع اقلام تبلیغاتی به خوردوهای عبوری اقدام می کنند.



بروشور، جزوه، تصاویر، کارت و لوح فشرده بیشترین اقلام تبلیغاتی است که در معابر عمومی به شهروندان داده می شود. محل های درنظر گرفته شده از سوی ستاد انتخابات استان برای تبلیغات نیز مملو از عکس های نامزدها با ژست ها و شعارهای مختلف می باشد.



مکانهای تبلیغاتی برای نامزدهای مجلس در قدس جانمایی شد



مدیر روابط عمومی شهرداری قدس از جانمایی 45 مکان تبلیغاتی برای نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان خبر داد.



علی رزاقی اظهار داشت: شهرداری قدس، بیش از 45 تابلوی بزرگ برای نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای این دوره از انتخابات در سطح شهرقدس تعبیه کرده است.