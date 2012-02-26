مناظره انتخاباتی دو داوطلب زن و مرد در گلستان/ غیبت سه کاندیدا

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود این مناظره انتخاباتی با حضور پنج نامزد از جمله، قدسیه آبشناس، اسماعیل اسلامی، عیسی امامی احمد طاطار و نقی طبرسا برگزار شود که تنها دو نامزد در این مناظره شرکت کردند.

احمد طاطار یکی از نامزدهای حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا در آغاز این مناظره در معرفی خود، دانشچوی دکترای تخصصی علوم دامی دانشگاه منابع طبیعی گلستان، مدرس دانشگاه، دبیر کل اتحادیه ISAEدر منطقه آسیا ،اقیانوسیه وآفریقا، مدیر عامل شرکت سامان دام گلستان، دانشمند جوان برگزیده در کنفرانس های استرالیا وفرانسه وعضو انجمن جهانی زئولیت ومخترعان ایران را از جمله سوابق علمی و مدیریتی اش اعلام کرد.

این کاندیدا در خصوص برنامه هایش گفت: شش کارگروه اصلی از جمله کارگروه اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و فرهنگی تعریف کرده ایم و برای هر کدام برنامه داریم.

وی اظهارداشت: هدف مشترک همه کاندیداها خدمت به مردم و باز کردن گرهی از مشکلات است ولی هرکس وارد مجلس شود وظیفه است از اوحمایت کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر همفکران شما در مجلس وارد نشوند گفت: مجلس نظامش آرایی است و مصوبات با رای گیری انجام می شود و اگر من به عقیده خودم راسخ هستم می توانم همفکران خودم را جذب کنم تا قبل از رای گیری موافق من باشند.

وی ادامه داد: برنامه های اقتصادی من بر سه اصل قانون اساسی، فرمایشات امام (ره) و رهبری انقلاب و سند افق ایران در 1404است و اگر طبق این سه اصل پیش برویم این راه به سرانجام می رسد.

طاطار بیان داشت: کار اصلی نماینده قانونگذاری است واینکه نماینده از همه بخش ها و مسائل کشور اطلاع داشته باشد ودر جای خود اظهار نظر کند.

وی گفت: اولویت اصلی من کارهای عمرانی واقتصادی است چون نمود این کارها در جامعه بیشتر است و هدف من بالا بردن شان و منزلت انسانی جامعه و رسیدگی به امورات مردم در همه زمینه ها است.

سئوال از رئیس جمهور حق نماینده است

وی سئوال از رئیس جمهور را در زمان لازم حق نماینده مجلس دانست و افزود: من کاندیدای مستقل هستم و کمیسیون مورد علاقه من در مجلس آموزش و تحقیقات است.

این کاندیدای حوزه گرگان وآق قلا گفت: در زمینه فرهنگی در استان کاستیهای بسیار داریم که وحدت بیشتر بین اقوام و قومیت ها مهمترین کار من در حوزه فرهنگی است.

طاطار حضور حداکثری در انتخابات و ایجاد بسترهای مناسب در جامعه را از علل مهم برای حضور درعرصه انتخابات ذکر کرد.

وی با بیان اینکه در کشور ما در بحث آموزش وتحقیقات کمی گرایی بر کیفیت غالب است، بیان داشت: دو اصل در نحوه اداره کشاورزی در استان باید مورد توجه قرار گیرد که تقسیم کار ملی ودانایی محوری است که کمتر مورد توجه بوده است.

وی وضعیت کشاورزان را بعد از هدفمندی یارانه ها رضایتمند ندانست و اظهارداشت: برای بهتر شدن وضعیت کشاورزان و تطابق با قانون هدفمندی باید چاره ای اندیشید.

این کاندیدا درباره جریان انحرافی افزود: جریان انحرافی جریانی است که پیش آمده و در حال خزیدن رو به جلو است و کاندیداها خصوصا در شهرستانها باید نسبت به این جریان حساس بوده وغفلتا در این جریان نیفتند.

وی در خصوص فساد اقتصادی گفت: فساد اقتصادی اخیر چشم و گوش خیلی ها را باز کرد و بهانه ای شد برای اینکه خانه تکانی اساسی در این زمینه صورت گیرد.

طاطار عدم توجه به صنعت وبیکاری را مهمترین مشکل استان ذکر کرد و گفت:عدم توجه به صنعت موجب شده که در توسعه یافتگی عقب باشیم.

قدسیه آبشناس دیگر نامزد حوزه گرگان و آق قلا که با تاخیر نیم ساعته در جلسه حاضر شده بود، خود را مدرس دانشگاه، دارای 20 سال سابقه مشاوره در دبیرستان معرفی کرد و گفت: مردان قوی و راسخ رقبای انتخاباتی من هستند و همین که بنده با وجود چنین رقبایی پا به عرصه گذاشته ام مشخص است که جسارت داشته ام.

وی ادامه داد: اهداف وبرنامه های ما مجموعه ای است از نظرات گروه مشاوران و کارشناسان که فقر زدایی، تحول نابرابری ها و ایجاد یک مجلس کوچک از نمایندگان استان ومسئولان عالیرتبه استان، توسعه پوشش بیمه ای در قالب حمایت از اقشار کم درآمد از جمله برنامه های ما است.

آبشناس ادامه داد: جزو جبهه ای نیستم واز میان مردم وبرای تحقق اهداف نظام و رهبری آمده ام.

مخالف آقازدگی هستیم

وی گفت: قوانین ما در خصوص مبارزه با فساد وآقازدگی پر وپیمان است وقوه قضاییه نیز مکفی است اما ضعف در این است که مجریان قانون ما ضعیف هستند و مشخص است که همه ما مخالف آقازادگی هستیم.

وی تصریح کرد: طرح نظارت بر نمایندگان را قبول دارم زیرا در هر نهادی که نظارت واقع نباشد فساد روی می دهد.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه در بدو ورودش به جلسه فضا را احساسی کرده، گفت: احساس به عنوان یک زن جزو سرشت من است و نماینده ای که بتواند با احساسات تعامل ایجاد کند می تواند سهم خواهی کند وسمت وسوی رای را به نفع مردم سوق دهد.

این کاندیدا اظهار داشت: تنها قول من به مردم این بوده است که نماینده مردم باید اختیارات خود را بداند ودر همان حوزه اختیارات انجام وظیفه کند.

خلف وعده اقوام

وی گفت: به عنوان کسی که متعلق به قوم سیستان است اما نگاهم همیشه فرا قومیتی بوده ودر دوره قبل به دلیل مصلحت اندیشی و اینکه دو کاندیدای سیستانی حاضر برای مجلس بودیم انصراف دادم اما این بار دوستان ما که قرار بود کاندیدا نشوند، خلف وعده کردند.

25 نامزد در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا برای کسب دو کرسی خانه ملت رقابت دارند.