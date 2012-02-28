جدول تبدیل وضعیت 9 پارک علم و فناوری/ لغو مجوز یک پارک در تهران

دکتر علی جبار رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایجاد پارکهای علم و فناوری در هر استان، افزود: در هر استان دو لایه شبکه ای داریم که شامل مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری می شوند و مراکز رشد در هر شهر می توانند پیرامون پارکهای استانی به صورت شبکه ای فعالیت کنند.

رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد پارکهای علم و فناوری را 29 پارک ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر پارکهای علم و فناوری در کشور ایجاد شده است که استانی نیستند ولی در برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می شود که به پارکهای علم و فناوری استانی تبدیل شوند.



وی از برنامه این وزارتخانه در زمینه رتبه بندی پارکهای علم و فناوری خبر داد و خاطر نشان کرد: بر اساس این برنامه پارکهای علم و فناوری بر اساس عملکرد آنها رتبه بندی می شوند.



پارک دانشگاه تهران استانی می شود



رشیدی با اشاره به وضعیت پارکهای علم و فناوری در تهران، اضافه کرد: در تهران 3 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و پارک دانشگاه صنعت آب و برق ایجاد شده است.



وی از لغو مجوز پارک دانشگاه صنعت آب و برق خبر داد و در این باره توضیح داد: این پارک فناوری به دلیل آنکه فعالیت ویژه ای نداشته است در حال لغو مجوز و قرار است به مرکز رشد تبدیل وضعیت دهد.



رشیدی به فعالیت های پارک فناوری دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت های این پارک فناوری، به پارک استان تهران تبدیل وضعیت می دهد و در حال جایابی برای این پارک استانی هستیم.



تعیین تکلیف پارکهای فناوری جهاد دانشگاهی



رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، با اشاره به وضعیت 2 پارک فناوری وابسته به جهاد دانشگاهی، توضیح داد: جهاد دانشگاهی دو پارک علم و فناوری در استانهای البرز و کرمانشاه را راه اندازی کرده است. پارک فناوری کرمانشاه بر خلاف پارک فناوری البرز عملکرد مطلوبی دارد.



وی با تاکید بر اینکه در این راستا مذاکراتی با مسئولان جهاد دانشگاهی داشتیم و به مدل جدیدی برای ارتقای این پارک رسیدیم، یادآور شد: در این مدل، پارک علم و فناوری البرز به پارکهای فناوری البرز و کرمانشاه به پارک استانی تبدیل خواهد شد و از طریق کمکهای استانی اقدام به جایابی برای این 2 پارک می شود.



پارک دانشگاهی آذربایجان استانی می شود

وی با اشاره به عملکرد پارک فناوری آذربایجان شرقی، ادامه داد: پارک فناوری آذربایجان شرقی وابسته به دانشگاه آذربایجان شرقی است و تبدیل به پارک استانی می شود.



تبدیل وضعیت پارک فناوری دانشگاهی

رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم اظهار داشت: پارک علم و فناوری زنجان وابسته به دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان است ولی فعالیت ویژه ای در آن صورت نگرفته است از این رو در برنامه ریزیهای وزارت علوم، این پارک فناوری می تواند در قالب مرکز رشد ادامه فعالیت دهد.



رشیدی پارک علم و فناوری قزوین و خوزستان را از جمله پارکهای فناوری دانشگاهی معرفی کرد و گفت: این دو پارک فناوری به پارک فناوری استانی تبدیل وضعیت می دهد.



وی به بیان وضعیت پارکهای فناوری استان سمنان پرداخت و افزود: در استان سمنان هم پارک استانی داریم و هم دانشگاهی که در این برنامه ریزی قرار است پارک فناوری دانشگاهی سمنان به پارک استانی ملحق شود.

