  1. استانها
  2. قزوین
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۱

محسنی:

شهرداران برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند

شهرداران برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان قزوین گفت: شهرداران استان باید برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای تلاش بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شهرداران استان قزوین عصر یکشنبه در محل استانداری قزوین برگزار شد.
 
رضا محسنی در این همایش اظهارداشت: شهرداران برای فراهم کردن شرایط حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باید تلاش کنند.
 
رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان افزود: تاکید موکد مقام عظمای ولایت شرکت گسترده مردم در انتخابات است تا آینده کشور تامین و تضمین شود از این رو همه مسئولان وظیفه دارند بستر حضور مردم را فراهم کنند.
 
این مسئول تصریح کرد: برگزاری انتخاباتی سالم و قدرتمند می تواند بر عملکرد دستگاه ها نیر تاثیرگذار باشد از این رو با حفظ هوشیاری و آگاهی باید بتوانیم این اقتدار را همچنان حفظ کنیم.
 
محسنی در ادامه با اشاره به وظایف حراست در این زمینه یادآورشد: وظیفه ذاتی حراست، صیانت از نیروهای انسانی و مجموعه مدیریتی دستگاههاست و در این شرایط نیز رسالت خود را بخوبی انجام خواهیم داد.
 
وی اظهارامیدواری کرد با شرکت گسترده مردم در انتخابات با تقویت اقتدار نظام دشمنان نیز مایوس شوند.
کد مطلب 1544522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها