غربی ها به دنبال ویرانی سوریه هستند/ همه پرسی نقطه عطفی برای سوریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "اسامه سعد" رئیس حزب ناصری لبنان گفت : آمریکا از اقدامات صهیونیستها حمایت می کند و رژیمهای عربی سکوت مرگباری دارند، زیرا اربابان آنها اجازه اظهار نظر به آنها نمی دهند.

وی افزود: این رژیمهای عربی از حمله به عراق و اشغال آن حمایت کردند، با صهیونیستها علیه لبنان همپیمان شدند و هم اکنون به توطئه علیه سوریه مشغولند.

سعد بیان کرد: مصلحت سوریه و عربها حفظ وحدت مردم سوریه است.استعمارگران غربی که عراق و افغانستان را ویران کردند دم از حمایت مردم سوریه می زنند آنها به دنبال ویرانی سوریه و جنگ مذهبی در آن و دیگر کشورهای عربی برای خدمت به اسرائیل و خاورمیانه آمریکایی جدید هستند.

وی بیان کرد: اعضای جریان چهارده مارس اقدام به قاچاق سلاح و افراد مسلح به سوریه می کنند و جنگ رسانه ای علیه آن به راه انداخته اند و دولت لبنان هم تماشاگر اوضاع است.

رئیس حزب الناصری لبنان گفت : جریان 14 مارس که قدرت چشم رهبرانش را کور کرده است به دنبال بی ثباتی لبنان است و دولت واکنشی نشان نداد در حالی که دولت باید مانع قاچاق سلاح به سوریه و فتنه داخلی در لبنان شود.

از سوی دیگر "وئام وهاب" رئیس حزب توحید عربی لبنان گفت : ابطال قانون اساسی قدیم و همه پرسی درباره قانون اساسی جدید تحول تاریخی مهمی برای سوریه است.

وی افزود: کسانی که علیه سوریه توطئه می کنند جایگاهی در سوریه ندارند ما از موضع نظام سوریه تا زمانی که در محورمقاومت است، حمایت می کنیم.

وی در ادامه ضمن حمایت از مواضع میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در برابر اسرائیل افزود: مقاومت از اهمیت بسزایی نزد ما برخوردار است.