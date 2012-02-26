به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم از راه اندازی اتاق خبر انتخابات مجلس نهم در ستاد انتخابات در این شهرستان خبر داد و افزود: اتاق خبر انتخابات، با هدف پوشش مناسب اخبار انتخاباتی و به منظور دسترسی آسانتر خبرنگاران به رویدادهای خبری در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان راه‌اندازی شده است.

تقی سالک درباره ویژگیهای اتاق خبر انتخابات مجلس نهم افزود: با نصب سیستم مدیریت آکانتینگ و استقرار سایت رایانه‌ای ثابت در اتاق خبر فضای اتصال نامحدود برای کاربران و خبرنگاران برای پوشش خبری فراهم شد.

رعایت اخلاق و قانون سرلوحه تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان های رباط کریم و بهارستان گفت: با آغاز زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فعالیتهای ستاد انتخابات رباط کریم وارد فاز جدیدی شده است.



بیژن سلیمان پور در جلسه ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم اظهار داشت: تاکنون تمام برنامه های ستاد انتخابات براساس برنامه به خوبی انجام شده ولی در یک هفته باقی مانده تا روز رای گیری، کارهای مهمی در پیش داریم داریم.



برگزاری دوره های آموزشی کاربران رایانه انتخابات در شهرستان رباط کریم



در این دوره های آموزشی که به همت کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم برگزار شد، 120 نفر از کاربران رایانه ای در این شهرستان در سه دوره آموزشی با نحوه کاربردی رایانه در انتخابات مجلس آشنا شدند.



در این سیستم که برای اولین بار در انتخابات استفاده می شود، شماره ملی افراد رای دهنده از طریق رایانه استعلام واصالت مدارک و هویت رای دهنده مشخص شد. همچنین کاربران به مدت دو ساعت تمامی مهارتها و آموزش های لازم برای انجام وظیفه در روز رای گیری را آموزش دیدند.



استقرار 215 شعبه اخذ رای در رباط کریم و بهارستان/ تجهیز مدارس و مساجد

فرماندار شهرستان رباط کریم از استقرار 215 شعبه اخذ ری در حوزه انتخابی شهرستانهای رباط کریم و بهارستان خبر داد و گفت: در این زمینه مدارس و مساجد برای استقرار صندوقها تجهیز می شوند.

این مسئول بیان کرد: برای اخذ رای مردم در این حوزه 215 شعبه پیش بینی شده که 75 شعبه در شهرستان رباط کریم و 140 شعبه در شهرستان بهارستان مستقر خواهد بود که از این تعداد 209 شعبه ثابت و شش شعبه سیار است.