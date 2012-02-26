نمایشگاه "معبر بصیرت" در دانشگاه لرستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان در این رابطه اظهار داشت: نمایشگاه "معبر بصیرت" با موضوع دفاع مقدس و جنگ نرم از امروز در این دانشگاه برپا شده و تا 20 اسفندماه برای بازدیدکنندگان دایر است.

احمدنیا تصریح کرد: در این نمایشگاه پنج غرفه جنگ سخت به نام شهید خرازی، پیشرفتهای ایران به نام شهید احمدی روشن، غرفه شخصیت شناسی به نام شهید آوینی، غرفه بیداری اسلامی به نام امام موسی صدر و غرفه جنگ نرم به نام شهید مطهری برپا شده است.

وی افزود: در غرفه شخصیت شناسی به مقایسه شخصیت افرادی همچون محسن رضایی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و سروش در زمان دوران دفاع مقدس با حال فعلی آنان پرداخته شده است.

احمدنیا گفت: معرفی شبکه های معاند و ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تبیین ضرورت حجاب و عفاف، نمایش دستاوردهای علمی کشور در قالب پوستر و ماکت از جمله بخشهای این نمایشگاه است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه حدود 400 قطعه عکس از شهدا، ماکت صحنه های شهادت رزمندگان، ماکت میدان مین، شبیه سازی عملیات مرصاد، شبیه سازی صوتی مناطق جنگی دوران هشت سال دفاع مقدس و سلاح های جنگی در فضایی حدود 2000 متر مربع در مجاورت سه شهید گمنام دانشگاه لرستان به نمایش درآمده است.

سرپرست بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان ادامه داد: در این نمایشگاه دو هزار جلد کتاب شامل 500 عنوان با موضوعات دفاع مقدس، بصیرت و سیاست با 50 درصد تخفیف عرضه شده است.

احمدنیا گفت: اعزام کاروانهای دانشجویی استان لرستان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس پس از بازدید دانشجویان از این نمایشگاه و تجدید بیعت با آرمانهای شهدا، امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب در کنار آرامگاه سه شهید گمنام این دانشگاه صورت می گیرد.