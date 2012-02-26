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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۵

زارعی کوشا:

چهار کاندیدای انتخاباتی در شهرستان نهاوند انصراف دادند

چهار کاندیدای انتخاباتی در شهرستان نهاوند انصراف دادند

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نهاوند گفت: با انصراف چهار نفر از کاندیداهای انتخاباتی در نهاوند، شش نفر برای کسب یک کرسی مجلس نهم رقابت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا بعد از ظهر یکشنبه در همایش نهضت روشنگری اظهار داشت: سلامت و امنیت انتخابات مرهون رعایت و التزام به قوانین است.

وی از فعالیت 161 نفر به عنوان بازرس و سربازرس در این دوره از انتخابات خبر داد و افزود: در هر صندوق یک نفر بازرس و به ازای هر 20 نفر بازرس یک نفر به عنوان سربازرس کار برگزاری انتخابات این دوره را برعهده دارند.

فرماندار نهاوند افزود: با گذشت چند روز از آغاز تبلیغات رسمی انتخابات هنوز مورد مشکوک و یا خلاف قانون توسط کاندیداها و یا حامیان آنها در نهاوند صورت نگرفته است.

وی همچنین از برگزاری بیش از ده‌ها جلسه و نشست توجیهی برای افراد دخیل در انتخابات شامل نظارت، بازرسی و اجرایی در نهاوند خبر داد.

زارعی کوشا افزود: این نشست‌ها با حضور کارشناسان مجرب اداره می‌شود و در هر نشست مسئله‌ای خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و افراد مسئول با وظیفه خطیر خویش بهتر و بیشتر آشنا می‌شوند.

زارعی‌کوشا گفت: شهرستان نهاوند دارای چهار حوزه فرعی و یک حوزه اصلی برای انتخابات است.

کد مطلب 1544537

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