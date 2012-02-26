چهار کاندیدای انتخاباتی در شهرستان نهاوند انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعیکوشا بعد از ظهر یکشنبه در همایش نهضت روشنگری اظهار داشت: سلامت و امنیت انتخابات مرهون رعایت و التزام به قوانین است.
وی از فعالیت 161 نفر به عنوان بازرس و سربازرس در این دوره از انتخابات خبر داد و افزود: در هر صندوق یک نفر بازرس و به ازای هر 20 نفر بازرس یک نفر به عنوان سربازرس کار برگزاری انتخابات این دوره را برعهده دارند.
فرماندار نهاوند افزود: با گذشت چند روز از آغاز تبلیغات رسمی انتخابات هنوز مورد مشکوک و یا خلاف قانون توسط کاندیداها و یا حامیان آنها در نهاوند صورت نگرفته است.
وی همچنین از برگزاری بیش از دهها جلسه و نشست توجیهی برای افراد دخیل در انتخابات شامل نظارت، بازرسی و اجرایی در نهاوند خبر داد.
زارعی کوشا افزود: این نشستها با حضور کارشناسان مجرب اداره میشود و در هر نشست مسئلهای خاص مورد رسیدگی قرار میگیرد و افراد مسئول با وظیفه خطیر خویش بهتر و بیشتر آشنا میشوند.
زارعیکوشا گفت: شهرستان نهاوند دارای چهار حوزه فرعی و یک حوزه اصلی برای انتخابات است.
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