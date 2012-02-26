تیم سایپای البرز از سد کاله مازندران عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر والیبال عصر امروز با برگزاری هفت مسابقه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در مهمترین مسابقه امروز کاله مازندران میزبان تیم صدرنشین سایپای البرز بود و در پایان با نتیجه سه بر دو از این تیم شکست خورد

شاگردان نفرزاده موفق شدند در این دیدار در گیم های اول،سوم و پنجم و با نتایج 25 بر25،22بر20و15 بر11 از سد حریف خود عبور کنند و نماینده مازندران هم در گیم های دوم و چهارم و با نتایج 32بر30 و 25بر13 موفق به کسب پیروزی در این دیدار شد.

سایپا با این پیروزی 64 امتیازی شد و درمکان نخست جدول رده بندی قرار گرفت.

کاله هم یک امتیاز از میدان امروز کسب کرد و با 60 امتیاز و حضور در مکان سوم عملا شانس کسب مکان نخست جدول گروهی را از دست داد.