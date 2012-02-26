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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

نماینده لبنان:

آل سعود به جای دادن درس دموکراسی ملت خود را سرکوب نکند

آل سعود به جای دادن درس دموکراسی ملت خود را سرکوب نکند

نماینده پارلمان لبنان ضمن انتقاد از مواضع وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرد به دادن درس دموکراسی، به زنان کشورتان اجازه رانندگی بدهید و مردم خود را سرکوب نکنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "مروان فارس" ضمن انتقاد از مواضع "سعود الفیصل" وزیر خارجه عربستان و نیز وزیر خارجه قطر در نشست موسوم به دوستان سوریه اظهار داشت: نیازی به توصیه های آنها نداریم.

وی افزود: آنها می خواهند درس دموکراسی و آزادی به ما بدهند در حالی که ملتهای خود را سرکوب می کنند و به زنان اجازه رانندگی نمی دهند.

این نماینده لبنانی بیان کرد: روند اصلاحات در سوریه که آخرین آن برگزاری همه پرسی است وضعیت جدیدی در سوریه به وجود آورده است و با این اصلاحات حکومت به حزب واحدی نمی رسد.

وی ضمن انتقاد از مواضع ولید جنبلاط رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان گفت : آمریکا، اسرائیل و غربی ها به این دلیل با سوریه دشمنی می کنند که در کنار مقاومت لبنان قرار گرفته است.

کد مطلب 1544543

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