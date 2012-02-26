یک داوطلب مجلس در استان قزوین انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکرانی که نامزد شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران بود به دلیل موانع قانونی اعلام شده و عدم امکان حضور در حوزه تهران از داوطلبی در استان قزوین هم انصراف داد.

علیرضا ذاکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهارداشت: به دنبال ارجاع پرونده اینجانب در خصوص نامزدی نمایندگی مجلس از تهران به قزوین به دلیل موانع قانونی و جلوگیری از تشتت آراء و به منظورتقویت وحدت جریان گروههای سیاسی اصول گرا در قزوین مصلحت بر این دیدم که از ادای این تکلیف کناره گیری کنم.

ذاکرانی تصریح کرد: برای همه کسانی که بار سنگین مسئولیتها را بر دوش می کشند آرزوی سعادت و سربلندی دارم و امیدوارم چون همیشه دست در دست هم برای انتخاب افرادی اصلح هم و غم خود را گسیل کنیم و هرگز اجازه ندهیم بیگانگان به نیت دست اندازی به حقوق قانونی ما که همانا بهره مندی از نعمات خدادادی از جمله الطاف حاکم دادگستر است وارد عمل شوند.

با انصراف ذاکرانی تعداد داوطلبان نمایندگی در استان قزوین به 44 نفر رسید.

به گفته رئیس ستاد انتخابات در استان قزوین 44 نفر برای کسب چهار کرسی نمایندگی با هم رقابت می کنند که از این تعداد 26 نفر در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک، 11 نفر در حوزه انتخابیه تاکستان و هفت نفر در حوزه انتخابیه بوئین زهرا هستند.

سیروس صابری در این خصوص اظهارداشت: میانگین کاندیداهای استان قزوین نسبت به کرسی های مجلس بیشتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: میانگین کشوری تعداد کاندیداها نسبت به کرسی های مجلس 11 نفر است در حالی که این میانگین در استان قزوین به 13.5 نفر افزایش یافته است.