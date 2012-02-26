تعداد کاندیداهای آذربایجان شرقی به 188 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، از 205 نفر نامزد تائید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در استان، 9 نفر قبل از آغاز رسمی تبلیغات انصراف داده بودند و در چهار روز اخیر نیز هشت نفر دیگر از حوزه های مختلف انتخابیه استان انصراف دادند که با این حساب، هم اکنون 188 نفر برای ورود به مجلس نهم با یکدیگر رقابت دارند.

از انصراف دهندگان اخیر داوطلبان نمایندگی مجلس از آذربایجان شرقی، چهار نفر از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، دو نفر نیز از حوزه انتخابیه مرند - جلفا، یک نفر شبستر و یک نفر از ملکان بوده اند.

آذربایجان شرقی با جمعیت سه میلیون و 700 هزار نفری، دارای 20 شهرستان و 13 حوزه انتخابیه است که در مجلس شورای اسلامی 19 کرسی را در اختیار دارد.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه آینده 12 اسفند ماه جاری برگزار می شود.