مجلس محل تحقق امورات مردم است/ برگزاری جلسه آموزش کاربران رایانه شعب اخذ رای

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار و رئیس حوزه فرعی انتخابیه شهرستان بهارستان ضمن ارائه گزارش اجمالی عملکرد ستاد انتخابات و وضیت روند این مهم در شهرستان بهارستان با تاکید بر اهمیت جایگاه مجلس در کشور اظهار داشت: مجلس محل تحقق امورات مردم است و مجلس ایده آل باعث پیشرفت کشور خواهد بود.



یونس نوبخت افزود: شهرستان بهارستان یک شهرستان جدیدالتاسیس و دارای مردمی پرشور، انقلابی، مدافع ولایت و همیشه در صحنه می باشد و بی شک مهمترین عامل در راستای پیشرفت و آبادانی این شهرستان طرح مشکلات در رده های بالای مدیریت کشوری بویژه مجلس می باشد.



سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری مهندس برتر بهارستان و رباط کریم



هادی نوریان سرپرست معاونت فنی عمرانی فرمانداری شهرستان بهارستان در همایش بسیج مهندسین شهرستان بهارستان و رباط کریم به عنوان مهندس بسیجی برتر معرفی شد و طی لوحی از سوی کانون بسیج مهندسین و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان از وی تقدیر بعمل آمد.

برگزاری دومین جلسه کمیته امحاء ستاد انتخابات

دومین جلسه کمیته امحاء ستاد انتخابات شهرستان بهارستان با حضور ولی اله اصغری، رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان و داوود مبتکر، مسئول کمیته امحاء و برخی از مسئولان مربوطه به منظور اتخاذ تمهیدات لازم در راستای نظارت بر حسن اجرای روند انتخابات و برخورد با متخلفین برگزار شد.

برگزاری جلسه آموزش کاربران رایانه شعب اخذ



جلسه آموزشی کابران رایانه شعب اخذ رای شهرستان بهارستان با حضور رئیس ستاد انتخابات شهرستان، کمیته IT، بخشداران و تمامی اعضای شعب اخذ رای در راستای برگزاری دقیق و آموزش کاربران رایانه برگزار شد.

شور و حرارت انتخابات در سرمای زمستان



در روزهایی که شهرستان بهارستان شور و حرارت انتخابات را سپری می کند ادارات، مصلی ها و مساجد و همچنین در اکثر مدارس در سطح بهارستان با بیانات آسمانی امام راحل و رهبر معظم انقلاب، در قالب نمایشگاه تبیین کننده شاخصهای انتخاب برای عموم مردم است.



کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهارستان با تبلیغات گسترده میدانی و فضاسازی در سر تا سر بهارستان بر گرمای روزهای داغ انتخابات افزوده است.

جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار برگزار شد



جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار شهرستان بهارستان در بخش گلستان با حضور فرماندار شهرستان بهارستان، رئیس ستاد انتخابات، هئیت اجرایی بخش گلستان و برخی از مسئولان ادارات برای اجرای بی عیب و نقص انتخابات برگزار شد.

جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات

جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان بهارستان اصغری، رئیس ستاد انتخابات، دبیر ستاد انتخابات، مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، مسئول کمیته فناوری اطلاعات، مسئول کمیته آموزش و مسئول کمیته حقوقی در محل فرمانداری بهارستان تشکیل شد.