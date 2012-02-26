40 واحد گلخانه ای نوین در محلات فعال است

علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت 40 واحد گلخانه ای با استفاده از سیستم گرمایشی نوین راه اندازی شده که با استفاده از این سیستم، 30 درصد از مصرف انرژی کاهش یافته است، افزود: اگراستفاده از سیستمهای نوین سرمایشی نیز همگام با سیستمهای گرمایشی رشد و توسعه یابد، زمینه بهبود تولید محصولات کشاورزی فراهم می شود.

وی با بیان اینکه باید از این گونه اقدامات حمایت شود، گفت: پرداخت تسهیلات می تواند زمینه استفاده از سیستمهای نوین را افزایش دهد.

وی گفت: هزینه راه اندازی سیستم گرمایشی یکی از گلخانه ها به بیش از 800 میلیون ریال رسید.

رئیس جهاد کشاورزی محلات همچنین از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار از نوع کلاسیک ثابت در این شهرستان خبر داد و افزود: این سیستم آبیاری در زمینی به مساخت 24 هکتار اجرا شده 665 میلیون ریال برای اجرا و بهره برداری از آن هزینه شده است.

شهرستان محلات بزرگترین تولیدکننده گلها و گیاهان زینتی در استان مرکزی و کشور است.







