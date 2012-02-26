لرستان قهرمان ووینام کشور شد/ قهرمانی بانوان در لیگ برتر هاکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میر مسئول روابط عمومی هیئت ورزش‌های رزمی لرستان در این رابطه افزود: در این مسابقات محمدشایان پارساپور، امیرحسام طاهری، سینا مدهنی، محمد عادل‌فر، رضا احمدی، امید زرین‌جویی، میلاد عباس‌نژاد، مسلم یاراحمدی، اشکان مهربان و میثم عباسی از استان لرستان در رده‌های مختلف سنی عنوان اول را کسب کردند.

وی ادامه داد: محسن اسکینی، احسان دهقانی، میلاد عارفی‌مقام و امیر حسین مدهنی به مقام دوم و همچنین امیرعباس خورشیدوند، محمد محمدی‌تبار، پوریا چراغ‌پشته، مسلم رومیانی، امیرمهدی کرمی، علی‌رضا احمدی، امیر رفیعیان، مبین سرهنگی، حامد ویسکرمی، حمیدرضا پوردهقان، محمد قنبری، سینا سهیلی، حسین و مهدی مرادخانی، پژمان جمال شرف و عرفان حسینی نیز از تیم لرستان نشان برنز دریافت کردند.

میر یادآور شد: پس از تیم لرستان که با 10 نشان طلا، 4 نقره و 16 برنز قهرمان شد، تیمهای تهران و گیلان مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

جشنواره مهارتهای حرکتی پایه ژیمناستیک لرستان برگزار شد

سومین جشنواره مهارت‌های حرکتی پایه ژیمناستیک با شرکت 250 ژیمناست از خرم‌آباد و دورود در سالن مسابقات مجموعه ورزشی خرم‌آباد برگزار شد.

حمزه امین‌منش رئیس هیئت ژیمناستیک استان با بیان اینکه این جشنواره به منظور نمایش توانمندی‌های کودکان چهار تا شش ساله مهدهای کودک برگزار شد، پیام رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشور را قرائت کرد.

جعفر درویش‌زاده در این پیام آورده است: بی‌تردید ژیمناستیک به عنوان یکی از ورزش‌های پایه و مادر که در جهان از اقبال عمومی و اعتبار گسترده‌ای برخوردار است، نیاز به توجه روز افزون و حمایت‌های همه جانبه تمامی تلاشگران این عرصه را دارد.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک برگزاری این جشنواره ها را یکی از شیوه‌های مهم و اصولی در مسیر ایجاد انگیزه نزد ورزشکاران، جلب توجه خانواده ها و پیشبرد اهداف این رشته عنوان کرده است.

در ادامه به 12 نفر از پیشکسوتان و دست‌اندرکاران ژیمناستیک استان لوح تقدیر و هدایایی اهداء شد.

پایان لیگ برتر هاکی بانوان کشور با قهرمانی لرستان

لیگ برتر هاکی بانوان کشور با قهرمانی تیم هیئت هاکی استان لرستان به پایان رسید.

دور برگشت لیگ برتر بانوان که با حضور 9 تیم به مدت یک هفته در ساری برگزار شده بود با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.

در پایان این دوره از رقابتها تیمهای هیئت هاکی لرستان با کسب 27 امتیاز، همدان با 16 و خراسان رضوی با 14 امتیاز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول رده بندی جای گرفتند.

همچنین تیمهای بهساز بتن خراسان رضوی، گیلان، زنجان، آذربایجان غربی، مازندران و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب موفق به کسب مقامهای چهارم تا نهم این دوره از مسابقات شدند.

لرستان با 32 گل زده و هشت گل خورده توانست عنوان قهرمان این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد و آذر تیموری‌طولابی از لرستان به عنوان بهترین گلزن مسابقات شناخته شد.

اعلام آمادگی لرستان برای میزبانی مسابقات کارکنان دولت

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان لرستان گفت: در صورت موافقت فدراسیون ورزش‌های همگانی، اواخر فروردین میزبان رقابتهای کارکنان دولت در خرم‌آباد خواهیم بود.

تیمور احمدی اظهار داشت: در قسمت آقایان پبشنهاد میزبانی رشته‌های فوتسال و شنا و در قسمت بانوان در دو رشته طناب‌کشی و شنا پیشنهاد میزبانی داده‌ایم.

وی در ادامه گفت: با استفاده از امتیاز میزبانی علاوه بر معرفی توانمدیهای لرستان به ورزشکاران سایر استانها، قادر به استفاده از سهمیه دو تیم در هر رشته خواهیم بود.

احمدی یادآور شد: این هیئت سعی دارد به ورزش در همه سطوح از جمله ورزش قهرمانی نگاه ویژه‌ای داشته باشد، لذا هفته گذشته مسابقات فوتسال مساجد استان را با شرکت 16 تیم به پایان رسانیدم.

برگزاری مسابقات ورزشی مرحله استانی دانش آموزان استثنایی

رئیس آموزش و پرورش استثنایی لرستان گفت: مسابقات ورزشی دانش‌آموزان گروه‌های هفتگانه استثنایی استان لرستان با حضور بیش از 380 نفر از تاریخ 15 لغایت 17 اسفند در محل سالن ورزشی نیکان بروجرد برگزار می‌شود.

ذبیح‌الله دادستانی افزود: مسابقات گروه کم‌توان ذهنی پسران روز دوشنبه 15 اسفند، گروه‌های نابینا و ناشنوای پسران استان 16 اسفند و در بخش دختران و همه رده‌ها روز 17 اسفندماه برگزار خواهد شد.

لیگ دسته یک تنیس روی میز کشور در بروجرد پایان یافت

مسابقات منظم لیگ دسته یک پینگ‌پنگ نونهالان نوجوانان و جوانان امید ایران در سالن ولایت بروجرد برگزار شد.

در قالب لیگ جوانان امید، هفت تیم شرکت کننده از استان‌های یزد، لرستان و اصفهان در دو گروه رقابت کردند. در این مسابقات تیم تابان نخ سپاهان اصفهان مقام اول، تیم تربیت‌بدنی بروجرد مقام دوم و تیم‌های هیئت پینگ پنگ لرستان الف و ب مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.

در لیگ نونهالان و نوجوانان نیز از میان 15 تیم شرکت کننده از استانهای اصفهان، مرکزی، خوزستان، مازندران و لرستان تیم هیئت پینگ‌پنگ لرستان الف مقام اول، شورای شهر بروجرد مقام دوم و آینده سازان مرکزی و نفت اهواز نیز مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.

بنابر این گزارش تیمهای اول و دوم هر گروه سال آینده در سوپر لیگ کشور بازی خواهند کرد که با این نتایج تیمهای جوانان امید تربیت‌بدنی بروجرد و نونهالان نوجوانان هیئت پینگ پنگ لرستان و شورای شهر بروجرد به طور مستقیم به سوپر لیگ سال آینده ایران صعود کردند.

سرپرست جدید هیئت شطرنج لرستان معرفی شد

پس از شش ماه از سرپرستی بهمن بیرانوند و تشکیل نشدن مجمع برای انتخابات ریاست هیئت شطرنج استان لرستان، حکم وی لغو و از سوی ریاست فدراسیون شطرنج، حجت اله نظری مدیر عامل بانک ملی در استان لرستان به سرپرستی هیئت شطرنج استان لرستان منصوب شد.