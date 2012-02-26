برق رسانی به مسکن مهر محلات 60 درصد پیشرفت داشته است

مهدی ابراهیم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نصب و راه اندازی تیرهای برق پنج ناحیه در سایت مسکن مهر کوی رسالت این شهرستان به پایان رسیده و برق رسانی به مسکن مهر این نواحی همچنان ادامه دارد، گفت: اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه سه میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی است که پس از تخصیص اعتبارات لازم ادامه خواهد یافت.

وی از تغییر سیستم کابل کشی در این شهر گفت و افزود: با پیگیریهای مسئولان، دو میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به همین منظور اختصاص یافته که نیمی از این مبلغ به منظور تبدیل سیم به کابل فشار ضعیف هوایی و نیمی دیگر هم برای ایجاد کابل 20 کیلوولت زمینی هزینه خواهد شد.

رئیس برق محلات طول شبکه 20 کیلوولت زیرزمینی را یک کیلومتر عنوان و اضافه کرد: به دلیل وجود درختان چنار در اغلب خیابانهای شهرستان، مشکلات سیم های برق همچنان ادامه دارد که در صورت تامین اعتبار، این پروژه تا چایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی گفت: شهرستان محلات نیازمند تغییر سیستم کابل سیمی به کابل خودنگهدار و زیرزمینی است که برای تکمیل این پروژه حباتی به 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

شهرستان محلات دارای 485 کیلومتر شبکه هوایی 20 کیلوولت فشار متوسط، 265 کیلومتر شبکه هوایی فشار ضعیف و 23 هزار و 500 مشترک است.