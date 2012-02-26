دستگیری سارقان ساختمان نیمه کاره/ انسداد محور کوهدشت - زانوگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ لیریایی در این باره گفت: ماموران کلانتری 11 الیگودرز برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110مبنی بر وقوع یک فقره سرقت در سطح شهر، بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل، سارقان به محض مشاهده ماموران، از محل متواری شدند.

سرهنگ لیریایی افزود: با تعقیب و گریز فراوان در نهایت با تلاش ماموران، دو نفر سارق دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی شهرستان انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی الیگودرز یادآور شد: سارقان در تحقیقات معموله به بزه ارتکابی معترف و برای بررسی بیشتر، در اختیار تجسس کلانتری هستند.

انسداد محور کوهدشت - زانوگه لرستان

محور کوهدشت - زانوگه در استان لرستان فردا دوشنبه مورخ هشتم اسفند ماه سال جاری مسدود می شود.

برابر اعلام اداره راه و ترابری استان لرستان به منظور عملیات راهسازی و ریزش برداری حد فاصل کیلومتر 800+3 الی 5000 محور کوهدشت - زانوگه از ساعت 15 الی 17 به مدت دو ساعت این محورمسدود می شود.

محور یاد شده فاقد مسیر جایگزین است. به رانندگان وسایل نقلیه توصیه می شود چنانچه قصد تردد در این مسیر را دارند، طوری برنامه ریزی کنند که با ترافیک روبرو نشوند.

دستگیری چهار نفر جاعل و سارق در خرم آباد

با تلاش ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و رایانه ای آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان روز گذشته سه نفر جاعل و کلاهبردار در این استان دستگیر شد.

روز گذشته در پی وصول پرونده شخصی ساکن خرم آباد از دادسرای این شهرستان مبنی بر اینکه سه نفر با جعل مدارک شناسایی وی، از یک فروشگاه طرف قرارداد با سازمانی در خرم آباد، مقداری اجناس و لوازم خانگی به مبلغ 20 میلیون تومان به صورت اقساط قسطی خریده اند، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و رایانه ای استان، تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند.

ماموران با انجام تحقیقات همه جانبه و کار اطلاعاتی، سه نفر جاعل و کلاهبردار ساکن خرم آباد را مورد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.