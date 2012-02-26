ششمین محموله صادراتی ماشین سازی تبریز به آلمان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، میر علی اکبر اصل خادمی مدیرعامل ماشین سازی تبریز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری و اعلام سال جهاد اقتصادی، شمشین محموله صادراتی ماشین سازی تبریز بعد از صادرات به کشورهای آذربایجان، ترکیه، مالزی و اتریش به کشور آلمان ارسال می شود که ارزش محموله ارسالی با احتساب نرخ ارز دولتی بالغ بر250 میلیون تومان است.

وی از طراحی بیش از 13 نوع محصول جدید در ماشین سازی تبریز خبر داد و اظهار داشت: شش محصول ازاین محصولات به سبد محصولات شرکت افزوده شده و بقیه نیز بعد از رفع مشکلات مالی به خط تولید اضافه خواهند شد.

اصل خادمی افزود: این محصولات اکثرا ماشینهای استراتژیک CNCبوده و از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردارهستند که در لیست تحریمی سازمان ملل هستند.

مدیرعامل ماشین سازی تبریز از شکسته شدن رکورد تولید در تولید انواع ماشینهای انیورسال خبر داد و گفت: رکورد تولید در 30 سال گذشته در تولید انواع ماشینهای انیورسال در ماشین سازی تبریز در سال جهاد اقتصادی توسط صنعتگران و کارگران پرتلاش ماشین سازی تبریز شکسته شده است.

این دومین محموله صادراتی به کشور آلمان در سال 90 بود.