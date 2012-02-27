انتخابات مهمترین رکن مردم سالاری دینی است

سید محمود رادمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از ارکان اصلی و مهم در مسئله انتخابات حضور حداکثری و مشارکت بیش از پیش مردم در پای صندوقهای رای است.

وی به نقش مهم و تعیین کنننده رسانه ها و اهالی مطبوعات در این امر اشاره کرد و بیان داشت: همراهی، همدلی و تعامل رسانه‌های جمعی، خبرگزاریها و مطبوعات استاندر زمینه آگاهی و شفاف سازی در امر انتخابات بسیار خوب و مطلوب است.

رادمنش تاکید کرد: فعالان مطبوعاتی و اهالی قلم و رسانه به عنوان قشر تاثیرگذار در جامعه نقشی بسزا در مشارکت حداکثری مردم دارند.

وی عنوان کرد: اطلاع رسانی به موقع و همچنین تبادل اخبار دقیقدر هنگام برگزاری انتخابات یکی از مسائل مهم است که باید مطبوعات و رسانه‌های استان به این مهم اهتمام جدی داشته باشند.

شعار انتخابات مشارکت حداکثری، امانتداری، قانون مداری و عدالت محوری است

مدیر اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این دوره شعار انتخابات را دربرگیرنده چهار محوراساسی دانست و افزود: این چهار محور اصلی شامل مشارکت حداکثری، امانت‌داری، قانون‌مداری و عدالت محوری است.

وی تصریح کرد: تلاش و همت تمامی متولیان و دست‌اندرکاران امر انتخابات در سطح کشور واین استان نیز بر تحقق این شعارها معطوف شده است.

رادمنش افزود: کمیته اطلاع رسانی انتخابات مجلسنهم در استان نیز از همان روزهای نخست تشکیل ستاد انتخابات تدابیر و تمهیدات لازم را برای آگاه سازی مردم در امر انتخابات اندیشیده واقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده است.

وی بیان کرد: تهیه بروشور، چاپ و توزیع ویژه نامهانتخابات مجلس نهم، راه اندازی و به روز رسانی سایتهای خبری در سطح فرمانداریها وبخشداریهای سراسر استان ، تجهیز روابط عمومی فرمانداریها به تمامی امکانات وتجهیزات اطلاع رسانی و نصب بیلبورد‌های تبلیغاتی در سطح شهرهای مختلف استان ازجمله اقداماتی است که کمیته اطلاع رسانی استان انجام داده است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات نهمیندوره مجلس شورای اسلامی در استان افزود: راه اندازی سامانه پیام کوتاه ویژهانتخابات مجلس نهم در استان به منظورنظارت بهتر بر فرآیندانتخابات و برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات در روز 12اسفند ماه نیز از دیگر اقدامات انجام شده از سوی کمیته اطلاع رسانی استان است.