حل بحران خاورمیانه مهمتر از هولوکاست است/ نمی خواهم کشورم درگیر جنگ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "شان استون" پسر "اولیور استون" کارگردان نامدار هالیوود در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان از سفر خود به ایران سخن گفته و از تشرف خود به اسلام دفاع کرد.

وی در پاسخ به این سوال "پیرس مورگان" مجری این شبکه آمریکایی در مورد علت حمایتش از رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: برای من مهم نیست که احمدی نژاد هولوکاست را قبول دارد یا نه، موضوع مهم در این میان این است که اسرائیل کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی را اشغال کرده و مسئله خاورمیانه همچنان لاینحل باقی مانده است.

استون با بیان این که غرب در موضع قضاوت در مورد تردید نسبت به هولوکاست قرار ندارد، وظیفه همگان را تلاش برای حل و فصل تنشهای موجود در اراضی اشغالی دانست.

این فیلمساز 27 ساله در ادامه با اشاره به جنگ لفظی اخیر غرب علیه ایران یادآور شد: برای من این مسئله اهمیت دارد که واقعا نمی خواهم کشور ما بار دیگر درگیر جنگ شود. اگر بهانه این جنگ حمله ایران به اسرائیل است باید تاکید کنم که این ادعا به کل یک دروغ است.

پسر اولیور استون همچنین ضمن هشدار در مورد حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به ایران، چنین اقدامی را با تبعات منفی حمله ایالات متحده به عراق و مشکلات گریبانگیر واشنگتن در این جنگ مقایسه کرد.

شان استون که پس از تشرف به اسلام نام "علی" را انتخاب کرده پیشتر نیز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز هدف از گرویدن خود به اسلام را نشان دادن چهره واقعی این دین به مردم آمریکا اعلام و ابراز امیدواری کرد این مسئله به آمریکایی ها در دستیابی به درک واقعی از اسلام کمک کند.