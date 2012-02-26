به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شیخ موسی احمدی عصر یکشنبه در جمع مردم کنگان با بیان این مطلب اظهار داشت: حضور گسترده و باشکوه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام و انقلاب است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین آموزههای دینی که تاکنون یاد گرفتهام تبعیت محض از مقام معظم رهبری است و این یک شعار نیست.
نامزد جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه دیر، کنگان و جم مواضع خود را در مورد حوادث پس از انتخابات سال 88 مانند مواضع مقام معظم رهبری معرفی کرد و گفت: مو به مو از مواضع مقام معظم رهبری حمایت و تبعیت میکنم.
وی درباره جریان انحرافی نیز اظهار داشت: جریان انحرافی را قبول ندارم زیرا آنها با دیدگاه رهبری و ولایت مخالف هستند.
احمدی با اشاره به قرار گرفتن نظام اسلامی در مسیر رشد و تعالی ادامه داد: با تلاش و همدلی بین همه دلسوزان این روند با شتاب و کیفیت مطلوبتری تداوم خواهد داشت و با هماندیشی و خرد جمعی، راه عظیمی که پیش رو داریم را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.
وی اضافه کرد: در مسائل اقتصادی به هیچ وجه وابسته نیستیم و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ما امروز در شرایط شعب ابیطالب نیستیم و در شرایط بدر و خیبر هستیم و امروز با تبعیت محض از ولایت میرویم آینده دنیا را از آن خودمان کنیم.
نامزد جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه دیر، کنگان و جم ادامه داد: قانون اساسی یک وظیفه است که بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده و آن هم نظارت بر اجرای قوانین است که هیچ قوه دیگری چنین قدرتی ندارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی امروزه الهامبخش جهان اسلام و کشورهای غیر اسلامی شده است. هر گاه جامعه در کنار انسانهای تحولگرا قرار گرفته، منشا تحول شدهاند و بدون تردید انقلاب و جمهوری اسلامی ما نمونه همین خواسته است.
احمدی ادامه داد: انتخابات در واقع به معنای شرکت در امری و سپردن امور مادی و معنوی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دست یک نفر که عصاره فضائل مردم است و یک نماینده وقتی وارد مجلس میشود دیگر نماینده یک منطقه نیست بلکه نماینده تمام کشور است.
وی اضافه کرد: اگر نماینده مجلس قانون را به خوبی بداند و سالها در عرصه قضاوت آسیبشناسی جامعه کار کرده باشد میتواند در مجلس عملکرد مناسبی داشته باشد. امروز در انرژی هستهای حرف اول را میزنیم و از قدرت نظامی ما استکبار به لرزه در آمده است.
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