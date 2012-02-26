برپایی 12 نمایشگاه بهاره در لرستان/ نقش بازاریان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا دالوند در این رابطه اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم تقاضا برای خرید کالا در پایان سال و به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و تنظیم بازار اقدامات گسترده ای در دست اقدام است.

وی از برپایی نمایشگاههای بهاره در استان خبر داد و بیان داشت: برپایی نمایشگاه عرضه کالا در همه شهرستانهای استان در دستور کار قرار گرفته است.

دالوند ادامه داد: در ایام پایانی سال 12 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برپا خواهد شد که این نمایشگاهها در قالب 700غرفه عرضه کالا خواهند داشت.

تخفیف 10 درصدی در نمایشگاههای بهاره لرستان

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه سعی می شود این نمایشگاهها بیش از10 درصد زیر قیمت بازار عرضه کالا داشته باشند، ادامه داد: مواد غذایی، پوشاک، کفش، مواد پروتئینی، مرغ، ماهی، برنج و... در این نمایشگاهها عرضه خواهد شد.

دالوند با بیان اینکه اطلاع رسانی به سراسر کشور برای حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه بهاره استان صورت گرفته، گفت: تدابیری اتخاذ شده که غرفه در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار گیرد.

وی افزود: حضور ادارات مرتبط از جمله دامپزشکی، بهداشت و نیروی انتظامی در این نمایشگاهها مد نظر قرار گرفته است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: در نمایشگاه بازرسان این سازمان و اصناف حضور داشته و به تخلفات احتمالی رسیدگی می کنند.

وی یادآور شد: در این نمایشگاهها کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که به عنوان سهمیه استان تخصیص یافته عرضه می شود.

سومین نشست سالانه شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف

سومین نشست سالانه شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف و بازار شهرستان خرم آباد در محل هتل شقایق خرم آباد برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این نشست اظهار داشت: اصناف و بازار جایگاه ویژه ای در کشور دارند و این قشر نماد ارزشها و اقتصاد جامعه است.

حجت الله بیرانوند با بیان اینکه در استان افرادی را در حوزه اصناف و بازار داریم که در مقاطع مختلف به ویژه هشت سال دفاع مقدس و همه عرصه های انقلاب حضور داشتند، عنوان کرد: در حال حاضر 50 هزار واحد صنفی و 198 اتحادیه صنفی در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: اصناف و بازار بیشترین اشتغال را بعد از نیروهای نظامی و انتظامی و کارمندان دستگاههای دولتی در استان به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: بازاریان در شورای اسلامی شهرها نقش اساسی دارند و اصناف معتمدین مردم و رابط بین مردم و مسئولان هستند و باید این مهم حفظ شود.

بازاریان در عرصه انتخابات باید حرف اول را بزنند

حجت‌الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آ‌باد نیز در این نشست گفت: شایسته‌ترین افراد باید امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی تصریح کرد: بازاریان افرادی معتمد، مؤمن و شایسته هستند و برای توسعه و پیشرفت کشور قدم برمی‌دارند و همیشه در ایمان و تقوا پیشگام بودند و باید در مقوله امر به معروف و نهی از منکر نیز پیشگام باشند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به جایگاه بازاریان در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، تصریح کرد: در آن زمان معتمد روحانیت بازاریان و کسبه بودند و بین این دو رابطه تنگاتنگی وجود داشت و در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نقش کلیدی داشتند.

وی همچنین بر حضور بازاریان در انتخابات مجلس نهم تأکید کرد و گفت: بازاریان در عرصه انتخابات باید حرف اول را بزنند و حضوری باشکوه همراه با بصیرت، آگاهی، هوشیاری داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با تأکید بر اینکه بازاریان باید سلامت بازار را حفظ و با افرادی که کم‌فروشی، رباخواری و حرام‌خواری می‌کنند برخورد داشته باشند، اظهار داشت: باید محیط بازار محیطی اسلامی و سالم بوده و بازاری به‌عنوان یک فرد مؤمن و ولایتمدار اگر منکری را می‌بیند نهی از منکر کند.