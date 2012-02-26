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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۰۱

سلیمی:

70 مسافر توسط هلال احمر استان مرکزی از کولاک نجات یافتند

70 مسافر توسط هلال احمر استان مرکزی از کولاک نجات یافتند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی از نجات و اسکان 70 مسافر گرفتار در کولاک و برف درمحورهای مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی ضمن اعلام نجات و اسکان 70 مسافر گرفتار در کولاک و برف درمحورهای مختلف استان مرکزی، گفت: بر اثر بارش برف و کولاک شدید در برخی از محورهای مواصلاتی این استان، مسافران گرفتار در برف و کولاک در مساجد شهرستان شازند، پایگاه امداد و نجات بین شهری توره و امامزاده آمنه خاتون اراک اسکان داده شدند.

وی افزود: این جمعیت آمادگی لازم و کافی برای اسکان مسافران در راه مانده را دارد و شب گذشته بین این مسافران 170 بسته غذایی و 100 تخته پتو توزیع شد.
 
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی ادامه داد: دستگاه های ذیربط این استان در طرح زمستانه در آمادگی کامل به سر می برند و مشکل خاصی وجود ندارد.
 
سلیمی گفت: جمعیت هلال احمر این استان نیز همه تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم به کار گرفته است.
 
 
کد مطلب 1544563

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