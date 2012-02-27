جوان تبریزی دستگاه cnc پنج محوره اختراع کرد

سجاد اویسی، سازنده این دستگاه در رابطه با اختراع خود به خبرنگار مهر گفت: این دستگاه با طراحی منحصر به فرد و تکنولوژی جدید و با استفاده از سیستم الگوریتم هوش مصنوعی، که برای اولین بار در چنین دستگاهی استفاده می شود، برای تراشیدن برخی چرخدنده که در اکثرماشین آلات به کار می رود، ساخته شده است.



وی افزود: این دستگاه علاوه بر برطرف کردن نیاز اکثر ماشین آلات صنعتی، با دقت بالا و هزینه کم در کمترین زمان، چرخ دنده های لازم را تولید می کند.



مخترع جوان تبریز در ادامه با اشاره به استفاده الگوریتم هوش مصنوعی برای اولین بار در این دستگاه اظهارکرد: دستگاههای قبلی هم پیشرفته بودند و علاوه بر آن امکانات مدرنی نیز داشتند ولی در آن ها از برنامه نویسی استفاده می شد که این کار بسیار مشکل بود.



وی ادامه داد: با آوردن الگوریتم هوش مصنوعی در این دستگاه، این مشکل برطرف شده و با ساده کردن،سیستم آن نسبت به قبل، این دستگاه فعلا برای تولید چرخ دنده استفاده می شود ولی می توان از آن برای مصارف دیگر نیز الگو برداری کرد.



اویسی با بیان اینکه ساخت این دستگاه کاملا بومی بوده است و در ساخت آن، از ابزار آلات ساخت داخل کشور استفاده شده است گفت: ایده ی اصلی این دستگاه از 3 سال قبل طراحی شده بود و امسال با کمک استادان وبرخی از دانشجویان این طرح عملی شد.



وی با بیان اینکه این دستگاه به منظور ارتباط دادن علوم پایه و کامپیوتر به صنعت ساخته شده است و هم اکنون فقط چند نمونه ساخته شده و هنوز به تولید انبوه نرسیده است یادآور شد: با یک کارخانه برای تولید انبوه در حال مذاکره هستیم.



دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز در ادامه با اشاره به مشکلات به وجود آمده در روند ساخت دستگاه، عنوان کرد: در ساخت دستگاه با مشکلاتی اعم از فراهم آوردن ابزار ساخت و تست روبه رو بودیم ولی با کمک دانشگاه این مشکلات حل شد.



وی ادامه داد: سرمایه اصلی ساخت دستگاه را خود متقبل شده و دانشگاه نیز در تولید دستگاه، کمکها و حمایتهای زیادی انجام داده است.



این اختراع به شماره 390100245 در تاریخ 25 بهمن، سالجاری در اداره ی کل ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده است.