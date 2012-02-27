295 مقاله به دومین همایش ملی معماری پایدار همدان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود الماسی بعد از ظهر یکشنبه در دومین همایش ملی معماری پایدار در همدان با بیان اینکه این همایش به صورت مستمر و مداوم و به شیوه سالانه ادامه می یابد، گفت: اثرگذاری و نتیجهبخش بودن مباحث یک همایش در تداوم آن است.
وی با اشاره به تشکیل شورای برنامهریزی همایش ملی معماری پایدار در همدان عنوان کرد: مقرر بود تا این همایش در آبان ماه برگزار شود اما به دلیل مشکلات خارج از حیطه شورای برنامهریزی برگزاری این همایش تا اسفندماه به تعویق افتاد.
وی با بیان اینکه در برگزاری دومین همایش ملی معماری پایدار سعی بر دعوت از استادان بنام و ملی شد، ابراز کرد: در محورهای برگزاری این همایش تغییراتی صورت گرفت که بر اساس آن دو محور حذف و دو محور جدید به آن اضافه شد.
الماسی گفت: اصل مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی معماری پایدار 295 عنوان است که از این تعداد 100 عنوان پذیرش شدند.
وی افزود: از این تعداد نیز 97 نفر اقدام به ثبت نام کردهاند و مقالات پذیرفته شده نیز از 64 دانشگاه و مرکز عالی کشور است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز در این همایش با بیان اینکه اقدامات در کشور ایران مقطعی و ضربالاجلی است، عنوان کرد: وقتی در کشور اقدامی صورت میپذیرد در مقطع بعدی متوقف و خاموش میشود در حالی که پیگیری و تسلسل امور بسیار مهم است.
کیانوش ذاکر حقیقی افزود: در دولت سازندگی سیاست انبوهسازی مسکن مورد توجه قرار گرفت که این رویکرد در درون خود کاهش کیفیت ساخت و ساز را در پی داشت و دلیل عمده آن توجه به ملاحظات اقتصادی بود و منجر به کاهش توجه به کیفیت شد.
وی با بیان اینکه در کشور مسکن کالای سرمایهای محسوب میشود، گفت: در کشور توجه به زیرساختها بدون توجه به پایداری و تأمین نیازهای آتی آن مورد توجه قرار گرفته و مسکن مهر نیز در فضاهایی ساخته می شود که دسترسی به حمل و نقل آن کم است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در پایان بر لزوم استفاده بهینه از انرژی و بازیافت مواد و مصالح تأکید کرد.
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