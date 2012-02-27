محورهای اصلی و فرعی همدان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رودباری اظهار داشت: عملیات برفروبی و نمکپاشی به صورت متناوب توسط راهداران انجام شده است.
وی اضافه کرد: با تلاش مأموران راه و ترابری استان همدان تمام محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد نیز به راحتی در آنها ادامه دارد.
معاون راهداری اداره راه و ترابری استان همدان با اشاره به استقرار اکیپها در پایگاه راهداری زمستانی تأکید کرد: پایگاههای زمستانی استان همدان آمادگی هر گونه امدادرسانی را دارند و به وسایل مورد نیاز مجهز شده اند.
وی عنوان کرد: عوامل راه و ترابری با استفاده از امکانات و ماشینآلات راهداری مشغول پاکسازی راههای روستایی هستند.
معاون راهداری راه و شهرسازی استان همدان گفت: 37 اکیپ راهداری در جاده های مواصلاتی استان همدان مستقر شده اند.
محمد رودباری اظهار داشت: این تعداد اکیپ راهداری شامل 540 نفر نیروی امدادی است.
وی از به کارگیری 276 دستگاه ماشین آلات و تجهیزات راهداری در جاده های همدان خبر داد و اظهار داشت: در سه سال گذشته 88 دستگاه ماشین آلات و تجهیزات راهداری خریداری شده است.
معاون راهداری راه و شهرسازی استان همدان افزود: افزون بر این، 60 دستگاه ماشین آلات راهداری نیز بازسازی شد که در افزایش کارایی و عملکرد راهداری ها بسیار تاثیرگذار است.
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