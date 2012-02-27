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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۵

عسگری در گفتگو با مهر:

سالانه 152 هزار تن محصولات زراعی در مبارکه تولید می‌شود

سالانه 152 هزار تن محصولات زراعی در مبارکه تولید می‌شود

مبارکه - خبرگزاری مهر: مسئول زراعت جهادکشاورزی شهرستان مبارکه گفت: در سال زراعی90-89 بیش از 152 هزار تن محصولات زراعی در اراضی کشاورزی شهرستان مبارکه تولید شد.

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان محصولات تولیدی کشاورزان شهرستان مبارکه در سال جاری اظهار داشت: در سال زراعی90-89 بیش از 152 هزار تن محصولات زراعی از سطح 13 هزار و 781 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تولید شده است.

وی با اشاره به نبود آب در شهرستان مبارکه تصریح کرد: اگرچه در سال زراعی جاری کشاورزان شهرستان مبارکه با کمبود آب مواجه بودند اما با تلاش این کشاورزان، میزان قابل توجهی از محصولات زراعی در این شهرستان تولید شد.

مسئول زراعت جهادکشاورزی شهرستان مبارکه با اشاره به محصولات تولید شده توسط کشاورزان مبارکه گفت: بیشترین میزان تولید محصول در شهرستان مبارکه به ترتیب به محصول زراعی جو با 22 هزار و 500 تن، شلتوک با 15 هزار تن و گندم با 11 هزار و 250 تن اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: در این شهرستان بیش از 28 نوع محصول زراعی کشت می شود که عمدتا شامل گندم، جو، شلتوک، سبزی و صیفی، حبوبات، دانه های روغنی، علوفه، محصولات بذری، زعفران، زیره و سایر محصولات است.

کد مطلب 1544570

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