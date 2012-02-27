اعلام حمایت جبهه ایستادگی از یک کاندیدا در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جبهه ایستادگی با اعلام حمایت جبهه ایستادگی از محمدحسین نژاد فلاح نماینده فعلی ساوجبلاغ گفت: درباره فهرست نهائی کرج هنوز اتفاق نظر حاصل نشده است.

چپردار در خصوص دلیل انتخاب و حمایت از محمد حسین نژاد فلاح گفت: برتری قابل ملاحظه با رقبا از لحاظ مقبولیت و صلاحیت نزد افکار عمومی شهرستان و قرابت دیدگاه وی با جبهه ایستادگی و اعضای شورای سیاسیتگذاری و همچنین سابقه موفق دو دوره در مجلس شورای اسلامی از دلایل مهم این حمایت است.

قرار است لیست نهائی کاندیدای تحت حمایت این جبهه تا پایان امروز اعلام شود.

در استان البرز تا کنون هیچ ائتلافی در بین کاندیدا صورت نگرفته و هریک مستقل به فعالیت های تبلیغاتی خود ادامه می دهند.

زمزمه ها از تلاش برخی کاندیدا برای راضی کردن کاندیدای دیگر و کناره گیری آنها حکایت دارد و این در حالی است که مسئولان استانی هرگونه اقدام برای راضی کردن کاندیدا به کناره گیری از دور رقابت ها و انصراف دادن آنها از سوی مسئولان امر انتخابات را جرم اعلام کردند.

در استان البرز تا پایان روز چهارم تبلیغات چهار نفر از ادامه رقابت برای ورود به مجلس شورای اسلامی کناره گرفتند که سه نفر مربوط به ساوجبلاغ و یک نفر مربوط به کرج بوده اند.

