انتخابات 12 اسفند نقش مهمی در تداوم بیداری اسلامی در جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غریب دین‌پرور یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در یاسوج گفت: آگاهان می‌دانند که الگو و سرمشق بیداری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در ایران است.

وی افزود: با وجود شرایط حساس منطقه و جهان این انتخابات متفاوت‌تر از تمامی انتخابات در دوره‌های گذشته است.

دین پروریادآور شد: مردم استان ما همواره پیرو راه و آرمانهای امام راحل و یارو پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده اند.

وی افزود: اکنون که همه دنیا چشم به این انتخابات دارد، مردم ما بار دیگر حماسه ای جاوید را در این روز خلق خواهند کرد.

رسالت اصلی بازرسان پیشگیری از وقوع تخلف احتمالی در انتخابات است

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان در بخش دیگری از سخنانش جلب اعتماد و اطمینان مردم در سلامت انتخابات را از وظایف بازرسان انتخابات دانست و اظهار داشت: رسالت اصلی بازرسان پیشگیری از وقوع تخلف احتمالی در انتخابات است وجمع آوری و ثبت تخلفات از مهمترین وظایف آنهاست.

وی تاکید کرد: بازرسان مجاز به حضور در تمام مراحل رای گیری تا پایان کار شمارش و قرائت آرا هستند و مواردی را که بر اساس قانون تخلف محسوب می‌شود، گزارش می‌کنند.

دین پرور عنوان کرد: ایجاد و استفاده از سیستمهای کارآمد و قوی کنترلی و بازرسی و رایانه‌ای کردن انتخابات در این دوره برای صیانت از آرای مردم، تضمین کننده کمیت و کیفیت و همچنین ضمانت‌ لازم جهت اجرای دقیق و همه جانبه قانون انتخابات است.

وی با بیان اینکه اهتمام کامل اعضای هیات بازرسی استان بر حاکمیت قانون در فرآیند کلی انتخابات استوار است، تاکید کرد: بازرسان باید دقت لازم را در رسالتشان داشته باشند تا هم برای مردم و هم مسئولان در سلامت انتخابات شک و شبهه ای نماند.

باید حریمها و حرمتها در انتخابات حفظ شود

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان همچنین بیان داشت: باید حرمتها و حریمها از سوی نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها و هم مجموعه عوامل حوزه بازرسی حفظ و رعایت شود.

دین پرورافزود: در کمال بی‌طرفی دیدگاه‌های مختلف افراد باید مورد قرار گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: مجموعه بازرسان ویژه انتخابات نباید هیچگونه اعمال نظری در مورد هیچکدام از نامزدهای انتخاباتی در هیچ حوزه‌ای داشته باشند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان تصریح کرد: همه بازرسان باید خود را امانت‌دار و امین آراء مردم بدانند و سلامت انتخابات در گرو قانونمندی و نظارت دقیق بازرسان است.

دین پرورهمچنین تاکید کرد: نخبگان، دانشگاهیان و خبرنگاران به عنوان قشر فرهیخته جامعه می‌توانند با قلم و بیان موثر خود و آگاه سازی، زمینه حضور حداکثری و پرنشاط مردم را در روز 12 اسفند ماه فراهم کنند.