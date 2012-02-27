150 خبرنگار و عکاس کرج انتخابات کرج را پوشش می دهند/ نصب 18 هزار پوستر در کرج

محمد هادی اسلاملو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: در روز رای گیری 150 خبرنگار وعکاس در شعب مختلف شهرستان کرج و همچنین فرمانداری کرج حضور داشته و اخبار و وقایع انتخابات و روند برگزاری انتخابات و اخذ رای را لحظه به لحظه گزارش می دهند.

وی گفت: بنا به مصوبه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، کلیه مدیران روابط عمومی های شهرداریهای شهرستان کرج و شهرهای تابعه موظف شده اند با تصویر برداری از روند برگزاری انتخابات در شعب زیر مجموعه خود، مستندی را نحوه گیری، میزان مشارکت و شور و نشاط انتخابات در شعب تحت پوشش خود ارائه دهند.

18 هزار پوستر و 500 بنر تبلیغاتی در کرج نصب شده است

وی در خصوص اقدامات کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی در جهت تبلیغات محیطی و با هدف افزایش شور و نشاط انتخاباتی و تشویق اافکار عمومی به مشارکت در انتخابات پیش رو گفت: در این راستا 18 هزار پوستر تبلیغاتی در شهرستان کرج و توسط کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی چاپ و 80 درصد آنها در سطح شهر توزیع شده است.

وی افزود: تعداد 500 بنر نیز در سطح شهر نصب شده و علاوه بر این تعداد کلیه ناوگان اتوبوسرانی شهرستان نیز اقدام به نصب بنر تبلیغاتی با هدف و شعار مشارکت گسترده در انتخابات کرده اند.

ارسال 350 هزار پیامک تبلیغاتی با موضوع حضور در انتخابات

مدیر کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان کرج گفت: تا کنون 350 هزار پیامک تبلیغاتی در خصوص تشویق به مشارکت گسترده در انتخابات از سوی این کمیته ارسال شده است.

وی همچنین از فعال شدن پنچ تلویزیون شهری و پخش تیزرهای انتخاباتی در سطح شهر کرج خبر داد.