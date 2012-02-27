باریج اسانس تیم پیشگامان کویر را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم والیبال باریج اسانس کاشان و پیشگامان کویر یزد در چارچوب رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۷ روز یکشنبه به میزبانی تیم باریج اسان در کاشان آغاز شد و با درخشش بازیکنان تیم باریج اسانس ادامه یافت.



بازیکنان باریج اسانس که از ابتدای فصل گذشته و با صعود به مسابقات لیگ برتر والیبال یقه بسیاری از تیمهای بزرگ را گرفته‌اند، در فصل جاری نیز درخشش خاصی داشته و در نیم‌فصل دوم رقابتها نیز به دنبال بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی لیگ برتر بوده‌اند.

این بازیکنان توانستند در دیدار یکشنبه شب خود مقابل پیشگامان کویر با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی برسند تا عنوان هشتمی این تیم در جدول رده بندی رقابت ها تثبیت شود.

کاشانیها که در نیم فصل دوم نتایج خوبی کسب کردند و در خانه برای همه تیم ها مشکل آفرین بودند در این بازی هم

مقابل پیشگامان کویر یزد به پیروزی رسیدند.

تیم باریج اسانس کاشان در این بازی در گیمهای اول تا سوم با نتایج ۲۵ بر۲۱، ۲۵ بر۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی دست یافت و توانست امتیاز این مسابقه را ازآن خود کند تا با این پیروزی ۳۶ امتیازی شده و همچنان در رده هشتم جدول باقی بماند.