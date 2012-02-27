به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال گیتی‌پسند اصفهان و مناطق نفت‌خیز جنوب در چارچوب رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از ساعت ۱۷ یکشنبه در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد.



بازیکنان تیم گیتی‌پسند بعد از اتفاقات ابتدای فصل دیگر نتوانستند در حد یک مدعی قهرمانی ظاهر شوند و با جدایی کارخانه از این تیم، مشکلات این تیم هر روز بیشتر و بیشتر شد.

اگرچه گیتی‌پسند بعد از کارخانه چند هفته‌ای به مومنی، یکی از مربیان این تیم به عنوان سرمربی فرصت داد اما با گذشت چند هفته سیچللو، دستیار سرمربی تیم ملی والیبال را به تیم خود فراخواندند تا به وضعیت این تیم سر و سامان دهند اما نتوانستند آنگونه که باید مشکلات تیم را برطرف کنند.

گیتی پسند در این شرایط به مصاف تیم مناطق نفت خیز جنوب رفت که این تیم نیز مشکلات بسیاری داشت و این مشکلات در دیدار با گیتی‌پسند کاملا به چشم می‌آمد.

گیتی پسند به مصاف تیمی رفت که فقط شش بازیکن در ترکیب خود داشت و قعرنشین رقابتهای لیگ برتر والیبال به شمار می‌رفت. مناطق نفت‌خیز جنوب به دلیل اعتصاب بازیکنانش به علت عدم پرداخت مطالبات با شش بازیکن بومی در زمین مسابقه حاضر شد در دیداری یک طرفه بازی را به حریف خود واگذار کرد.

گیتی پسند در سه ست پیاپی با امتیازات ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید. گیتی پسند هرچند ۳ امتیاز خانگی این دیدار را به دست آورد اما دیگری امیدی برای صعود به مرحله پلی آف ندارد و از صعود به مرحله پلی‌آف بازماند.

مردم اصفهان باز هم با والیبال قهر کردند

با وجود اینکه گیتی‌پسند پیش از حضور در مسابقات لیگ برتر لیبال در تلاش بود که مردم اصفهان را بار دیگر با والیبال آشتی دهد، نتایج ضعیف این تیم اصفهانی در مسابقات لیگ برتر باعث شد که تماشاگران این تیم حضور کمرنگی در مسابقات داشته باشند و استقبال اندکی از دیدارهای گیتی‌پسند به عمل آورند.

استقبال تماشاگران این دیدار بسیار کمرنگ بود، شاید نزدیک به صد تماشاگر در سالن مخابرات حضور داشتند و تعداد اندک این تماشاگران در سالن مخابرات اصفهان کاملا به چشم می‌آمد.

نکته جالب در مورد بازی یکشنبه شب اینکه حتی از حضور مسئولان و مدیران هم در سالن مخابرات خبری نبود و رئیس هیئت والیبال استان هم ترجیح داده بود برای تماشای این مسابقه به سالن نیاید.

اگرچه تیم مناطق نفت خیز جنوب با ترکیب کامل بازیکنانش به اصفهان سفر کرد و تمرین این تیم پیش از بازی هم با حضور همه بازیکنان برگزار شد اما به جز پنج بازیکن بومی این تیم و کمک مربی آنها سایر بازیکنان به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان به حالت اعتصاب به سالن مخابرات نرفتند، نیمکت تیم اهوازی در بازی امروز خالی بود.