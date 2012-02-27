آمادگی ستاد مدیریت بحران استان البرز برای استقبال از بهار

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم باقری ظهر یکشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران که در سالن شهید رجایی استانداری البرز برگزار شد، اظهار داشت:مدیریت بحران استان البرز برای استقبال از بهار سال جاری آماده است.

وی با بیان اینکه تا کنون هماهنگی های لازم برای ارائه خدمات مناسب به مسافران استان فراهم شده است، افزود: کشیک مدیریت بحران استان البرز در ایام نوروز فعال است که شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکلی با شماره تلفن 4474317 تماس بگیرند.

مدیر کل بحران استانداری البرزگفت: طبق سنوات گذشته نفرات جانشین مدیریت بحران استان البرز در ایام نوروز مشخص شده است، که زیبا سازی محیط شهر، استقرار نیروهای خوش برخورد، نظارت بر اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، اورژانس، هلال احمر، اسکان موقت مسافران و همچنین جایگاه سوخت از جمله کارهای و خدمات است که در برای پذیرایی از مسافران استان آماده سازی شده است.

باقری ادامه داد: تا کنون سه کارگروه مصوباتی داشتند که از جمله آنها تامین سوخت دو مصوبه، امداد و نجات دو مصوبه و بازسازی و بازتوانی سه مصوبه داشته اند.

مدیر کل بحران استانداری البرزافزود: همه دستگاه ها و ادارات برای دریافت اعتبارات با وزارت خانه و سازمان خود هماهنگ شود تا اعتبار مورد نیاز خود را برای ارائه خدمات هر چه بهتر به مسافران دریافت کنند.