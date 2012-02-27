مدیران استان البرز برای استقبال از بهار باید آموزش ببینند

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اظهار داشت: مدیران استان البرز برای استقبال از بهار سال جاری باید در دوره آموزشی یک روزه آماده شوند.
مدیر کل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: ورودی و مکان های مختلف شهری برای پذیرایی از مسافران نوروزی باید آماده سازی شود.
منتظری ادامه داد: کمپ و چادر های مختلفی در مکان های گوناگون کرج باید در نظر گرفته شود تا استان البرز در ایام نوروز یک استان شاداب و پویا به نظر رسد.
مدیر کل جمعیت هلال احمر استان البرز افزود: در حال حاضر آموزش مدیران دستگاه های استان البرز برای آماده سازی استان برای پذیرایی هر چه بهتر از مسافران یکی از مهم ترین کاری است که باید انجام شود.
کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: مدیران استان البرز برای استقبال از بهار سال جاری باید در یک دوره آموزشی یک روزه آماده شوند.
محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اظهار داشت: مدیران استان البرز برای استقبال از بهار سال جاری باید در دوره آموزشی یک روزه آماده شوند.
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