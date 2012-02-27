مدیران استان البرز برای استقبال از بهار باید آموزش ببینند

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اظهار داشت: مدیران استان البرز برای استقبال از بهار سال جاری باید در دوره آموزشی یک روزه آماده شوند.



مدیر کل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: ورودی و مکان های مختلف شهری برای پذیرایی از مسافران نوروزی باید آماده سازی شود.



منتظری ادامه داد: کمپ و چادر های مختلفی در مکان های گوناگون کرج باید در نظر گرفته شود تا استان البرز در ایام نوروز یک استان شاداب و پویا به نظر رسد.



مدیر کل جمعیت هلال احمر استان البرز افزود: در حال حاضر آموزش مدیران دستگاه های استان البرز برای آماده سازی استان برای پذیرایی هر چه بهتر از مسافران یکی از مهم ترین کاری است که باید انجام شود.