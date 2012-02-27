  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۶

ملاشاهی در گفتگو با مهر:

توفان شن و گرد و خاک زاهدان را فرا گرفت

توفان شن و گرد و خاک زاهدان را فرا گرفت

زاهدان - خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: توفان شن و گرد و خاک زاهدان را فرا گرفته و تا اواخر امروز نیز ادامه دارد.

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر وزش باد با سرعت حدود 80 کیلومتر بر ساعت شهرستان زاهدان به ویژه بخش نصرت آباد را فرا گرفته است.

وی گفت: همزمان با این توفان بارش باران به صورت پراکنده از شدت گردو خاک کاسته است.

وی افزود: وزش توفان و گرد و خاک شعاع دید در زابل را نیز به 500 متر رسانده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بیان داشت: از روز دوشنبه با خروج سامانه بارش زا از آسمان سیستان و بلوچستان به طور موقت دو تا چهار درجه دمای هوا کاهش می یابد.

وی گفت: از روز سه شنبه مجددا شاهد افزایش دما خواهیم بود و از روز پنجشنبه در نواحی مرکزی استان وزش باد تشدید می شود.

کد مطلب 1544584

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها