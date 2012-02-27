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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

نسبت به سال گذشته:

سن گندم در مناطق کوهستانی استان البرز بیشتر شد

سن گندم در مناطق کوهستانی استان البرز بیشتر شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل جهاد کشاورزی کرج استان البرز گفت: سن گندم در مناطق کوهستانی استان البرز بیشتر شده است.

منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری سن گندم در مناطق کوهستان استان البرز نسبت به سال گذشته بیشتر شده است که باید کنترلی در این زمینه صورت گیرد.

وی بر نیاز تامین سوخت چاه های آب کشاورزی استان البرز تاکید کرد و افزود: با توجه به سم زدگی که کشت را به تاخیر انداخته است نیاز به کود و آبیاری وجود دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی کرج استان البرز ادامه داد: وجود ملخ در کوهستان استان از دیگر مشکلات است که باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.

خاکی گفت: برای انتقال آب از طریق لوله به این مناطق در فصل تابستان با مشکل مواجه خواهیم شد که علت این امر به دلیل نبود اعتبارات کافی است که باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.

کد مطلب 1544585

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