نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی دراستان البرز تشدید شد

سید اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی استان تشدید شده است.



وی گفت: تیم های نظارتی بر عرضه فرآورده دامی از جمله گوشت منجمد و مرغ در بازار و مراکز عرضه دام نظارت خواهند داشت که کنترل در ایام پایانی سال تشدید شده است.



مدیر کل دامپزشکی استان البرز افزود: برای رقابت فعال مرغداری ها و دامداری از سیستم GIS استفاده شده است به دلیل افزایش تردد طرح نظارتی نیز بیشتر شده است.



برایی نژاد ادامه داد: تلاش و کوشش دامپزشکی استان افزایش نظارت و کنترل مستمر بر مراکز عرضه فرآورده های دامی استان البرز است.

