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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

برایی نژاد خبر داد:

نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی دراستان البرز تشدید شد

نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی دراستان البرز تشدید شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان البرز از تشدید طرح نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی دراستان البرز خبر داد.

سید اصغر برایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دامی استان تشدید شده است.

وی گفت: تیم های نظارتی بر عرضه فرآورده دامی از جمله گوشت منجمد و مرغ در بازار و مراکز عرضه دام نظارت خواهند داشت که کنترل در ایام پایانی سال تشدید شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان البرز افزود: برای رقابت فعال مرغداری ها و دامداری از سیستم GIS استفاده شده است به دلیل افزایش تردد طرح نظارتی نیز بیشتر شده است.

برایی نژاد ادامه داد: تلاش و کوشش دامپزشکی استان افزایش نظارت و کنترل مستمر بر مراکز عرضه فرآورده های دامی استان البرز است.
 

کد مطلب 1544586

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