6 هزار مسافر در نوروز سال 90 در استان البرز اسکان داده شدند

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر سومین جلسه ستاد اسکان مسافران در آموزش و پرورش استان البرز تشکیل شده است که تلاش آموزش و پرورش استان البرز ارائه خدمات بهتر به اسکان مسافران است.

وی با تاکید بر همکاری لازم فرمانداری و شهرداری ها افزود: با توجه به اینکه استان البرز محور مواصلاتی چند جاده به یکدیگر است که باید تلاش و کوشش کرد که مدت ماندگاری مسافران را بیشتر کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: باید تدابیری مناسبی برای اسکان هر بهتر مسافران در استان البرز اندیشیده شود که تا پایان تعطیلات به این مسئولیت باید توجه ویژه ای وجود داشته باشد.

حلیمی اظهار داشت: در حال حاضر تابلو و بنرهای مکان های در نظر گرفته شده برای اسکان مسافران تهیه شده که در روزهای آینده نصب خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه نوروز سال 90 در استان البرز 6 هزار مسافر اسکان داده شد که یک وعده غذای گرم نیز به آنها داده شد، اضافه کرد: اسکان مسافران با ارائه خدمات مناسب نیازمند تخصیص اعتبار مناسب است.