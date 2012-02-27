فرنگی کار قزاقستانی قهرمان وزن 60 کیلوگرم کشتی جام یادگار امام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب پایانی از هشتمین دوره مسابقات کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام و انتخابی تیم ملی در حالی با معرفی نفرات برتر چهار وزن دوم به کار خود پایان داد که تنها در وزن 60 کیلوگرم کشتی‌گیران کشورمان قهرمان نشدند.



تنها طلای تیم های خارجی در جام یادگار امام



در حالی که کشورمان در شش وزن از هفت وزن پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام موفق به کسب شش مقام قهرمانی و نشان طلا شد، تنها در یک وزن یعنی وزن 60 کیلوگرم این دوره از پیکارها مدال طلا و مقام قهرمانی را فرنگی کار قزاقستانی از آن خود کرد.



در وزن 60 کیلوگرم مسابقات جذابی بین کشتی‌گیران شرکت کننده از اوزان مختلف برگزار شد و در نهایت نورباکیت چنگیزبایف از تیم ملی قزاقستان و واهرام خاچاطریان فرنگی کار شرکت کننده از تیم کشتی فرنگی ارمنستان به دیدار نهایی رسیدند تا کشتی نهایی با قهرمانی فرنگی کار قزاقستانی به پایان برسد.



جدال رقبای قزاقستان و ارمنستان در وزن 60 کیلوگرم



در جدال نهایی این وزن از رقابت های کشتی فرنگی جام یادگار امام کشتی جذابی بین نورباکیت چنگیزبایف و واهرام خاچاطریان به نمایش درآمد اما در نهایت این کشتی گیر قزاقستانی بود که در هر دو زمان دو دقیقه ای توانست حریف خود را شکست دهد.



بدین ترتیب نورباکیت چنگیزبایف با قرار گرفتن در جایگاه نخست، موفق به کسب مقام قهرمانی رقابت‌های هشتمین دوره کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام در وزن 60 کیلوگرم شد و مدال طلای این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد و فرنگی کار ارمنستانی نایب قهرمان شد.



غیبت فرنگی کاران ایرانی در فینال وزن 60 کیلوگرم جام یادگار امام



در این وزن بعد از نورباکیت چنگیزبایف از تیم کشور قزاقستان که به مدال طلا دست یافت، واهرام خاچاطریان دیگر فرنگی کار شرکت کننده از تیم های خارجی و این بار تیم کشتی فرنگی ارمنستان در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد.



بعد از دو فرنگی‌کار قزاقستانی و ارمنستانی که طلا و نقره وزن 60 کیلوگرم را از آن خود کردند، ساکیت جلیل‌اف از کشور آذربایجان موفق شد به همراه عبدالمحمد پاپی از کشورمان مقام سوم مشترک این دوره از رقابت‌های هشتمین دوره کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام را کسب کرده و صاحب نشان برنز شود.



رقابت‌های وزن 60 کیلوگرم مسابقات هشتمین دوره کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام که در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید در حالی با معرفی برترین‌ها به پایان رسید که در این وزن کشتی گیران ایران و ترکیه یعنی هادی اسکندری و رحمان بلیچی مقام پنجم مشترک این جام را به دست آوردند.